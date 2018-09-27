Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Азербайджан

Стадион: Торсволлюр
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Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - АзербайджанДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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Прогнозы на матч Фарерские острова - Азербайджан
Фарерские острова
16.7% (14)
Ничья:
16.7% (14)
Азербайджан
66.7% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Азербайджан:
27.4% (23)
0:1 Азербайджан:
21.4% (18)
1:1 Ничья:
15.5% (13)
0:2 Азербайджан:
10.7% (9)
1:0 Фарерские острова:
9.5% (8)
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