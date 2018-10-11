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  5. Лига C. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Черногория
0:2
Конец матча
Сербия
0'
18' Желтая карточка
Стойкович Филип
0:1
19' Пенальти
Митрович Александр
31' Желтая карточка
Лукич Саша
36' Желтая карточка
Тадич Душан
63' Желтая карточка
Вукчевич Никола
77' Желтая карточка
Янкович Марко
0:2
81' Гол
Митрович Александр
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сербия делает замену. Митрович Александр уходит с поля, а Радоньич Неманья выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Митрович Александр бьет в цель!
80'
Черногория делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Мугоша Стефан выходит на его замену.
79'
Сербия делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Милинкович-Савич Сергей выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Янкович Марко получил желтую карточку от судьи
73'
Черногория делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Иванич Мирко выходит на его замену.
72'
Сербия делает замену. Лукич Саша уходит с поля, а Йовичич Бранко выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Черногория делает замену. Стойкович Филип уходит с поля, а Янкович Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Тадич Душан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Митрович Александр из команды Сербия забивает с точки!
Желтая карточка
18'
Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черногория 0:2 Сербия
Черногория
9.7% (17)
Ничья:
26.3% (46)
Сербия
64% (112)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
30.9% (54)
Сербия:
23.4% (41)
Ничья:
21.1% (37)
Черногория:
5.7% (10)
Сербия:
4% (7)
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