Стадион: Под Горицом
0:2
Конец матча
18' Желтая карточкаСтойкович Филип
0:1
19' ПенальтиМитрович Александр
31' Желтая карточкаЛукич Саша
36' Желтая карточкаТадич Душан
63' Желтая карточкаВукчевич Никола
77' Желтая карточкаЯнкович Марко
0:2
81' ГолМитрович Александр
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сербия делает замену. Митрович Александр уходит с поля, а Радоньич Неманья выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Митрович Александр бьет в цель!
80'
Черногория делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Мугоша Стефан выходит на его замену.
79'
Сербия делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Милинкович-Савич Сергей выходит на его замену.
77'
Янкович Марко получил желтую карточку от судьи
73'
Черногория делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Иванич Мирко выходит на его замену.
72'
Сербия делает замену. Лукич Саша уходит с поля, а Йовичич Бранко выходит на его замену.
63'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Черногория делает замену. Стойкович Филип уходит с поля, а Янкович Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Тадич Душан получил желтую карточку от судьи
31'
Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Митрович Александр из команды Сербия забивает с точки!
18'
Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черногория 0:2 Сербия
Черногория
9.7% (17)
Ничья:
26.3% (46)
Сербия
64% (112)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сербия:
30.9% (54)
0:1 Сербия:
23.4% (41)
1:1 Ничья:
21.1% (37)
2:1 Черногория:
5.7% (10)
0:2 Сербия:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация