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Стадион:
Польша
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Португалия

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
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:
Прогнозы на матч Польша - Португалия
Польша
20.2% (17)
Ничья:
28.6% (24)
Португалия
51.2% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
33.3% (28)
Ничья:
26.2% (22)
Польша:
11.9% (10)
Португалия:
7.1% (6)
Польша:
3.6% (3)
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