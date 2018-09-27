Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Португалия

Стадион: Stadium Slaski
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Польша - ПортугалияДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 39 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Польша - Португалия
Польша
20.2% (17)
Ничья:
28.6% (24)
Португалия
51.2% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Португалия:
33.3% (28)
1:1 Ничья:
26.2% (22)
2:1 Польша:
11.9% (10)
0:1 Португалия:
7.1% (6)
2:0 Польша:
3.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация