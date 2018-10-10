  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. ЕВРО 2019 (до 21 года). Отборочные матчи
  5. Группа 7
Россия (до 21 года)
 
Позже
Македония (до 21 года)
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Македония (до 21 года)

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Македония (до 21 года)
Россия (до 21 года)
91.8% (78)
Ничья:
5.9% (5)
Македония (до 21 года)
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
37.6% (32)
Россия (до 21 года):
28.2% (24)
Россия (до 21 года):
9.4% (8)
Россия (до 21 года):
7.1% (6)
Россия (до 21 года):
5.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация