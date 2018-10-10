Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Македония (до 21 года)

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Предыдущие игры
Россия (до 21 года) (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.09.2018 Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2018 Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) ТМ(2Г
- 20.05.2018 Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.03.2018 Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.03.2018 Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 14.11.2017 Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2017 Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 10.10.2017 Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2017 Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2017 Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.08.2017 Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.05.2017 Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.05.2017 Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 28.03.2017 Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) ТМ(2Г
- 24.03.2017 Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 14.11.2016 Россия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Россия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Финляндия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Германия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
Македония (до 21 года) (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.09.2018 Македония (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2018 Сербия (до 21 года) 2:1 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 27.03.2018 Австрия (до 21 года) 2:0 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.03.2018 Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 14.11.2017 Македония (до 21 года) 0:4 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 10.10.2017 Гибралтар (до 21 года) 1:0 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2017 Македония (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2017 Армения (до 21 года) 0:3 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.06.2017 Македония (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 20.06.2017 Сербия (до 21 года) 2:2 Македония (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 17.06.2017 Испания (до 21 года) 5:0 Македония (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 28.03.2017 Македония (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) ТМ(2Г
- 24.03.2017 Македония (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Македония (до 21 года) 2:0 Шотландия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Македония (до 21 года) 2:0 Северная Ирландия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 02.09.2016 Шотландия (до 21 года) 0:1 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 01.06.2016 Македония (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.05.2016 Украина (до 21 года) 0:2 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 28.03.2016 Франция (до 21 года) 1:1 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.03.2016 Македония (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) Е2(2ГОМ
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Македония (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 23.03.2018 Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) ЕВРО 2019 (до 21 года). Отборочные матчи
Группа 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия (до 21 года)
|8
|8
|0
|0
|23 - 5
|24
|2.
|Австрия (до 21 года)
|8
|6
|0
|2
|22 - 5
|18
|3.
|Россия (до 21 года)
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Армения (до 21 года)
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|5.
|Македония (до 21 года)
|8
|1
|1
|6
|10 - 18
|4
|6.
|Гибралтар (до 21 года)
|9
|1
|0
|8
|1 - 30
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Македония (до 21 года)До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.
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Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Македония (до 21 года)
Россия (до 21 года)
91.8% (78)
Ничья:
5.9% (5)
Македония (до 21 года)
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Россия (до 21 года):
37.6% (32)
2:1 Россия (до 21 года):
28.2% (24)
3:1 Россия (до 21 года):
9.4% (8)
3:0 Россия (до 21 года):
7.1% (6)
1:0 Россия (до 21 года):
5.9% (5)
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