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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: А. Ле Кок Арена
4' Желтая карточкаСпарв Тим
31' Желтая карточкаЗенёв Сергей
53' Желтая карточкаОямаа Хенрик
71' Желтая карточкаАраюури Паулус
88' Желтая карточкаПукки Теэму
0:1
90' ГолПукки Теэму
|
4'
31'
53'
71'
88'
90'
0:1
Состав команд
23
Тенисте
Тайо
19
Калласте
Кен
10
Зенёв
Сергей
11
Оямаа
Хенрик
22
Райтала
Юкка
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
Эстония 5-4-1
- Основной состав
- 1 Аксалу Михкель Вратарь
- 23 Тенисте Тайо Защитник
- 21 Баранов Никита Защитник
- 20 Дмитриев Артём Защитник
- 4 Тамм Йоонас Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 7 Пури Сандер Полузащитник
- 11 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 15 Саппинен Рауно Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Меэритс Марко Вратарь
- 12 Лепметс Сергей Вратарь
- 5 Вихманн Мадис Защитник
- 2 Камс Герт Защитник
- 3 Пикк Артур Защитник
- 6 Кальюмяэ Марек Полузащитник
- 13 Леписту Брент Полузащитник
- 16 Антонов Илья Полузащитник
- 17 Лутс Сиим Полузащитник
- 9 Пурье Атс Нападающий
- 8 Аниер Хенри Нападающий
- Главный тренер: Рейм Мартин
Финляндия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 4 Тойвио Йоона Защитник
- 2 Араюури Паулус Защитник
- 18 Уронен Йере Защитник
- 7 Лод Робин Полузащитник
- 14 Спарв Тим Полузащитник
- 11 Шуллер Расмус Полузащитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 20 Туоминен Яссе Нападающий
- 10 Пукки Теэму Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йоронен Йессе Вратарь
- 23 Яаккола Ансси Вратарь
- 15 Халсти Маркус Защитник
- 19 Лам Томас Защитник
- 5 Вяйсянен Саули Защитник
- 17 Пиринен Юха Защитник
- 6 Камара Глен Полузащитник
- 3 Гранлунд Альбин Полузащитник
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 16 Форселль Петтери Нападающий
- 21 Карялайнен Расмус Нападающий
- 8 Скрабб Симон Нападающий
- Главный тренер: Канерва Маркку
Предыдущие игры
Эстония (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 09.06.2018 Эстония 1:3 Марокко ТМС
- 02.06.2018 Латвия 1:0 Эстония ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Грузия 2:0 Эстония ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 26.11.2017 Новая Каледония 1:1 Эстония ТМС
- 23.11.2017 Вануату 0:1 Эстония ТМС
- 19.11.2017 Фиджи 0:2 Эстония ТМС
- 12.11.2017 Мальта 0:3 Эстония ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 10.10.2017 Эстония 1:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Гибралтар 0:6 Эстония ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 12.06.2017 Латвия 1:2 Эстония ТМС
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
Финляндия (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2018 Финляндия 5:0 Мальта ТМС
- 23.03.2018 Македония 0:0 Финляндия ТМС
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Косово 0:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2017 Австрия 1:1 Финляндия ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 09.01.2017 Марокко 0:1 Финляндия ТМС
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Эстония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Финляндия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония Лига наций УЕФА
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония Товарищеские матчи. Сборные
- 09.06.2015 Финляндия 0:2 Эстония Товарищеские матчи. Сборные
- 21.05.2010 Эстония 2:0 Финляндия Товарищеские матчи. Сборные
Эстония
Финляндия
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Греция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Венгрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
88'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
88'
Пукки Теэму получил желтую карточку от судьи
88'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Маркканен Ээро выходит на его замену.
72'
Финляндия делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Камара Глен выходит на его замену.
71'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
71'
Эстония делает замену. Саппинен Рауно уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
61'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Форселль Петтери выходит на его замену.
60'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Лутс Сиим выходит на его замену.
53'
Оямаа Хенрик получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
4'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Финляндия
Эстония
3.4% (6)
Ничья:
26.3% (47)
Финляндия
70.4% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Финляндия:
37.4% (67)
1:2 Финляндия:
24% (43)
1:1 Ничья:
20.7% (37)
0:2 Финляндия:
6.1% (11)
0:0 Ничья:
5.6% (10)
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