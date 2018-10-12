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2018-2019
Стадион:
Эстония
0:1
Конец матча
Финляндия
0'
4' Желтая карточка
Спарв Тим
31' Желтая карточка
Зенёв Сергей
53' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
71' Желтая карточка
Араюури Паулус
88' Желтая карточка
Пукки Теэму
0:1
90' Гол
Пукки Теэму
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Пукки Теэму получил желтую карточку от судьи
88'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Маркканен Ээро выходит на его замену.
72'
Финляндия делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Камара Глен выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
71'
Эстония делает замену. Саппинен Рауно уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
61'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Форселль Петтери выходит на его замену.
60'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Лутс Сиим выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Оямаа Хенрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Финляндия
Эстония
3.4% (6)
Ничья:
26.3% (47)
Финляндия
70.4% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Финляндия:
37.4% (67)
Финляндия:
24% (43)
Ничья:
20.7% (37)
Финляндия:
6.1% (11)
Ничья:
5.6% (10)
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