Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Швейцария

Стадион: им. короля Бодуэна
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ШвейцарияДо начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Швейцария
Бельгия
92% (81)
Ничья:
2.3% (2)
Швейцария
5.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бельгия:
40.9% (36)
2:0 Бельгия:
25% (22)
3:1 Бельгия:
13.6% (12)
1:0 Бельгия:
3.4% (3)
1:2 Швейцария:
3.4% (3)
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