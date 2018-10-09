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2018-2019
Стадион:
Бельгия
 
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Швейцария
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Швейцария

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Швейцария
Бельгия
92% (81)
Ничья:
2.3% (2)
Швейцария
5.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
40.9% (36)
Бельгия:
25% (22)
Бельгия:
13.6% (12)
Бельгия:
3.4% (3)
Швейцария:
3.4% (3)
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