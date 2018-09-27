Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Сан-Марино

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Молдова (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 11.09.2018 Молдова 0:0 Беларусь ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 04.06.2018 Армения 0:0 Молдова ТМС
- 27.03.2018 Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова ТМС
- 26.02.2018 Саудовская Аравия 3:0 Молдова ТМС
- 30.01.2018 Азербайджан 0:0 Молдова ТМС
- 27.01.2018 Молдова 0:1 Южная Корея ТМС
- 09.10.2017 Молдова 0:1 Австрия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Ирландия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Молдова 0:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Молдова 2:2 Грузия ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Израиль 1:1 Молдова ТМС
- 27.03.2017 Турция 3:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Австрия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Молдова 0:3 Сербия ОМЧ2Е
Сан-Марино (последние 20 матчей: +0 =0 -20)
- 11.09.2018 Сан-Марино 0:3 Люксембург ЛНУ
- 08.09.2018 Беларусь 5:0 Сан-Марино ЛНУ
- 08.10.2017 Чехия 5:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Сан-Марино 0:8 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Азербайджан 5:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Германия 7:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 31.05.2017 Италия 8:0 Сан-Марино ТМС
- 26.03.2017 Сан-Марино 0:6 Чехия ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 22.02.2017 Сан-Марино 0:2 Андорра ТМС
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Сан-Марино 0:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
- 12.10.2015 Сан-Марино 0:2 Словения Е2ОМ
- 09.10.2015 Швейцария 7:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 08.09.2015 Литва 2:1 Сан-Марино Е2ОМ
- 05.09.2015 Сан-Марино 0:6 Англия Е2ОМ
Последние игры между собой
Молдова: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Лига D. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Сан-МариноДо начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Молдова - Сан-Марино
Молдова
84.9% (73)
Ничья:
7% (6)
Сан-Марино
8.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Молдова:
27.9% (24)
2:1 Молдова:
18.6% (16)
1:0 Молдова:
16.3% (14)
3:0 Молдова:
15.1% (13)
1:1 Ничья:
4.7% (4)
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