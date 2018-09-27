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Стадион:
Молдова
 
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Сан-Марино
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Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Сан-Марино

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Молдова - Сан-Марино
Молдова
84.9% (73)
Ничья:
7% (6)
Сан-Марино
8.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Молдова:
27.9% (24)
Молдова:
18.6% (16)
Молдова:
16.3% (14)
Молдова:
15.1% (13)
Ничья:
4.7% (4)
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