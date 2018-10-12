  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига B. Группа 3
2018-2019
Стадион: Зрители: 22300
Австрия
1:0
Конец матча
Северная Ирландия
0'
17' Желтая карточка
Пикок-Фаррелл Бэйли
1:0
71' Гол
Арнаутович Марко
73' Желтая карточка
Норвуд Оливер
90'+4
Второй тайм
94'
Австрия заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Арнаутович Марко из команды Австрия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
93'
Васселл Кайл из команды Сев.Ирландия в офсайде
Офсайд
93'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
93'
Цуль Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия опасно и грубо сыграл. Арнаутович Марко пострадал.
Фол, нарушение
91'
Васселл Кайл задерживает мяч рукой
91'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Тактическая замена. Лазаро Валентино уходит с поля и его заменяет Драгович Александр
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
Фол, нарушение
89'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Цуль Петер заработал фол
88'
Удар от ворот произведет Австрия
88'
Васселл Кайл из команды Сев.Ирландия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
Офсайд
87'
Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия в офсайде
87'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
85'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия подал угловой слева.
85'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
84'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
84'
ШАНС! Это должен был быть гол. Григг Уилл упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
Угловой
84'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия подал угловой слева.
84'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Даллас Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Цуль Петер ошибается в защите.
83'
Австрия контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
82'
Удар от ворот произведет Австрия
82'
Дэвис Стивен не смог попасть в створ ударом издали
82'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Австрия
81'
Шанс! Григг Уилл из команды Сев.Ирландия пробил головой, но мимо
Угловой
81'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия подал угловой слева.
80'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Мадженнис Джош уходит с поля и его заменяет Григг Уилл
78'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
78'
Шанс! Шёпф Алессандро из команды Австрия пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой слева.
77'
Ульмер Андреас из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Тактическая замена. Сэвилл Джордж уходит с поля и его заменяет Васселл Кайл
Фол, нарушение
76'
Судья свистит. Льюис Джамал атаковал сзади соперника. Это Цуль Петер заработал своей команде штрафной
76'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
74'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
74'
Мадженнис Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
Желтая карточка
73'
Норвуд Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Норвуд Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Цуль Петер
72'
Отличный командный гол!
71'
Цуль Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
71'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
71'
Цуль Петер из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
70'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Прёдль Себастьян оказался на газоне.
70'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Австрия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Офсайд
69'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия в офсайде
Фол, нарушение
68'
Мадженнис Джош наказан за толчок Ильзанкер Штефан
68'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
68'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
67'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Норвуд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
67'
Австрия контролирует мяч.
66'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Опасность предотвращена - Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия вступил в отбор удачно
66'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
65'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Ильзанкер Штефан оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
64'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
64'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Макнейр Пэдди оказался на газоне.
64'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия разыграл угловой с правого угла.
63'
Макнейр Пэдди мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Прёдль Себастьян атаковал сзади соперника. Это Мадженнис Джош заработал своей команде штрафной
61'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
60'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Ульмер Андреас из команды Австрия играет слишком грубо. Макнейр Пэдди оказался на газоне.
59'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Хинтереггер Мартин оказался на газоне.
58'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
58'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
57'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Хинтереггер Мартин оказался на газоне.
55'
Тактическая замена. Фергюсон Шейн уходит с поля и его заменяет Эванс Корри
Фол, нарушение
55'
Ульмер Андреас из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Макнейр Пэдди пострадал.
55'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
54'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Австрия
52'
Как он промахнулся? Дэвис Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ШАНС! Дэвис Стивен вышел один-на-один с голкипером...
52'
Прёдль Себастьян ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
52'
ШАНС! Цуль Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает пас партнеру.
51'
Лайнер Штефан из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
51'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает передачу одноклубнику.
51'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
51'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
50'
Хорошую попытку сделал Забитцер Марсель. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
50'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
49'
Должен был быть гол! Арнаутович Марко имел отличный шанс, но Пикок-Фаррелл Бэйли не дал голу состоятся!
49'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает пас партнеру.
49'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
49'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Австрия
48'
Даллас Стюарт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
47'
Макнейр Пэдди нанес удар, мяч был парирован, но Линднер Хайнц не удержал его в руках.
47'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
47'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
46'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает неудачный навес.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 22300 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Австрия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Австрия контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
44'
Отличный пас сделал Ильзанкер Штефан из команды Австрия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
43'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает неудачный навес.
43'
Лазаро Валентино из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Мадженнис Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой слева.
42'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
42'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Макнейр Пэдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Арнаутович Марко из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
42'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лайнер Штефан из команды Австрия забрасывает мяч в штрафную.
41'
Отличные скиллы показывает Лайнер Штефан, обводя своих соперников
41'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Ильзанкер Штефан атаковал сзади соперника. Это Даллас Стюарт заработал своей команде штрафной
39'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Цуль Петер из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Мадженнис Джош пострадал.
37'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Арнаутович Марко из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
36'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия в офсайде
36'
Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
36'
Шанс! Арнаутович Марко из команды Австрия пробил головой, но мимо
36'
Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Забитцер Марсель из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
36'
Цуль Петер из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Лайнер Штефан из команды Австрия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
34'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
33'
Шанс! Прёдль Себастьян из команды Австрия пробил головой, но мимо
Угловой
33'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой слева.
33'
Макнейр Пэдди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Забитцер Марсель из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Австрия
31'
Фергюсон Шейн из команды Сев.Ирландия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
31'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия играет слишком грубо. Сэвилл Джордж оказался на газоне.
31'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Удар от ворот произведет Австрия
30'
Шанс! Фергюсон Шейн из команды Сев.Ирландия пробил головой, но мимо
29'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
29'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Цуль Петер из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Австрия контролирует мяч.
26'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Австрия контролирует мяч.
23'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
23'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
22'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия делает передачу одноклубнику.
22'
Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Сэвилл Джордж
21'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Цуль Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Цуль Петер заработал фол
20'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
19'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
19'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает пас партнеру.
19'
Забитцер Марсель из команды Австрия делает пас партнеру.
Желтая карточка
17'
Пикок-Фаррелл Бэйли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Пикок-Фаррелл Бэйли сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
Офсайд
16'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия в офсайде
16'
Забитцер Марсель из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Мадженнис Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой слева.
14'
Забитцер Марсель мяч отрикошетил от ворот
Угловой
14'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
14'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
12'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
11'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Прёдль Себастьян делает длинную передачу вперед
10'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Лайнер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Фергюсон Шейн
8'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Австрия контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Норвуд Оливер
7'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
7'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
6'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
5'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Австрия
4'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Австрия контролирует мяч.
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Арнаутович Марко наказан за толчок Эванс Джонни
1'
Австрия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Австрия 1:0 Северная Ирландия
Австрия
84.7% (150)
Ничья:
11.3% (20)
Северная Ирландия
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Австрия:
36.7% (65)
Австрия:
26.6% (47)
Австрия:
16.4% (29)
Ничья:
9% (16)
Северная Ирландия:
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже Фёдор Емельяненко (РОССИЯ) - Чейл Соннен (США)


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация