Стадион: Эрнст Хаппель Зрители: 22300
1:0
Конец матча
17' Желтая карточкаПикок-Фаррелл Бэйли
1:0
71' ГолАрнаутович Марко
73' Желтая карточкаНорвуд Оливер
Второй тайм
94'
Австрия заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Арнаутович Марко из команды Австрия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
Васселл Кайл из команды Сев.Ирландия в офсайде
93'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
93'
Цуль Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия опасно и грубо сыграл. Арнаутович Марко пострадал.
91'
Васселл Кайл задерживает мяч рукой
91'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Тактическая замена. Лазаро Валентино уходит с поля и его заменяет Драгович Александр
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
89'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Цуль Петер заработал фол
88'
88'
Васселл Кайл из команды Сев.Ирландия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
87'
Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия в офсайде
87'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
84'
84'
ШАНС! Это должен был быть гол. Григг Уилл упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
84'
84'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Даллас Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Цуль Петер ошибается в защите.
83'
82'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
82'
82'
Дэвис Стивен не смог попасть в створ ударом издали
82'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
81'
Шанс! Григг Уилл из команды Сев.Ирландия пробил головой, но мимо
81'
80'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Мадженнис Джош уходит с поля и его заменяет Григг Уилл
78'
78'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
78'
Шанс! Шёпф Алессандро из команды Австрия пробил головой, но мимо
78'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой слева.
77'
Ульмер Андреас из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Тактическая замена. Сэвилл Джордж уходит с поля и его заменяет Васселл Кайл
76'
Судья свистит. Льюис Джамал атаковал сзади соперника. Это Цуль Петер заработал своей команде штрафной
76'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
75'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
74'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
74'
74'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
73'
Норвуд Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Безумный фол. Норвуд Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Цуль Петер
72'
Отличный командный гол!
71'
Цуль Петер сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
71'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
71'
Цуль Петер из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Прёдль Себастьян оказался на газоне.
70'
70'
Игрок из команды Австрия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
70'
Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия в офсайде
68'
Мадженнис Джош наказан за толчок Ильзанкер Штефан
68'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
68'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
67'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Норвуд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
66'
66'
Опасность предотвращена - Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия вступил в отбор удачно
66'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
65'
65'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
65'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Ильзанкер Штефан оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
64'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Макнейр Пэдди оказался на газоне.
64'
64'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия разыграл угловой с правого угла.
63'
Макнейр Пэдди мяч отрикошетил от ворот
62'
Судья свистит. Прёдль Себастьян атаковал сзади соперника. Это Мадженнис Джош заработал своей команде штрафной
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
60'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
60'
Ульмер Андреас из команды Австрия играет слишком грубо. Макнейр Пэдди оказался на газоне.
59'
59'
59'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Хинтереггер Мартин оказался на газоне.
58'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
58'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
57'
57'
57'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
56'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Хинтереггер Мартин оказался на газоне.
55'
Тактическая замена. Фергюсон Шейн уходит с поля и его заменяет Эванс Корри
55'
Ульмер Андреас из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Макнейр Пэдди пострадал.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
54'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
53'
53'
53'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
52'
Как он промахнулся? Дэвис Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ШАНС! Дэвис Стивен вышел один-на-один с голкипером...
52'
Прёдль Себастьян ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
52'
ШАНС! Цуль Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает пас партнеру.
51'
Лайнер Штефан из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
51'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает передачу одноклубнику.
51'
51'
Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
50'
Хорошую попытку сделал Забитцер Марсель. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
50'
50'
49'
49'
Должен был быть гол! Арнаутович Марко имел отличный шанс, но Пикок-Фаррелл Бэйли не дал голу состоятся!
49'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает пас партнеру.
49'
49'
48'
48'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
48'
Даллас Стюарт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
47'
Макнейр Пэдди нанес удар, мяч был парирован, но Линднер Хайнц не удержал его в руках.
47'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
47'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
46'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает неудачный навес.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 22300 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Австрия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
44'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
44'
Отличный пас сделал Ильзанкер Штефан из команды Австрия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
43'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает неудачный навес.
43'
Лазаро Валентино из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
42'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой слева.
42'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
42'
Макнейр Пэдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Арнаутович Марко из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
41'
Лайнер Штефан из команды Австрия забрасывает мяч в штрафную.
41'
Отличные скиллы показывает Лайнер Штефан, обводя своих соперников
41'
40'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Судья свистит. Ильзанкер Штефан атаковал сзади соперника. Это Даллас Стюарт заработал своей команде штрафной
39'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
38'
Цуль Петер из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Мадженнис Джош пострадал.
37'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Арнаутович Марко из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
36'
Мадженнис Джош из команды Сев.Ирландия в офсайде
36'
Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
36'
Шанс! Арнаутович Марко из команды Австрия пробил головой, но мимо
36'
Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Забитцер Марсель из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
36'
Цуль Петер из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Лайнер Штефан из команды Австрия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
34'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
33'
Шанс! Прёдль Себастьян из команды Австрия пробил головой, но мимо
33'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой слева.
33'
Макнейр Пэдди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Забитцер Марсель из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
31'
Фергюсон Шейн из команды Сев.Ирландия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
31'
Ильзанкер Штефан из команды Австрия играет слишком грубо. Сэвилл Джордж оказался на газоне.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
30'
Шанс! Фергюсон Шейн из команды Сев.Ирландия пробил головой, но мимо
29'
29'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Цуль Петер из команды Австрия отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
25'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
23'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия делает передачу одноклубнику.
22'
Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Сэвилл Джордж
21'
21'
Цуль Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Цуль Петер заработал фол
20'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
20'
19'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает пас партнеру.
19'
Забитцер Марсель из команды Австрия делает пас партнеру.
17'
Пикок-Фаррелл Бэйли получил желтую карточку от судьи
17'
Пикок-Фаррелл Бэйли сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
16'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия в офсайде
16'
Забитцер Марсель из команды Австрия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
15'
Арнаутович Марко из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
15'
Цуль Петер из команды Австрия подал угловой слева.
14'
Забитцер Марсель мяч отрикошетил от ворот
14'
14'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
11'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Прёдль Себастьян делает длинную передачу вперед
10'
10'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
9'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Лайнер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Фергюсон Шейн
8'
8'
7'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Норвуд Оливер
7'
7'
7'
7'
6'
Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
6'
Цуль Петер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
4'
4'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Арнаутович Марко наказан за толчок Эванс Джонни
1'
Австрия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Австрия 1:0 Северная Ирландия
Австрия
84.7% (150)
Ничья:
11.3% (20)
Северная Ирландия
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Австрия:
36.7% (65)
1:0 Австрия:
26.6% (47)
2:0 Австрия:
16.4% (29)
1:1 Ничья:
9% (16)
1:2 Северная Ирландия:
2.8% (5)
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