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2018-2019
Стадион:
Беларусь
 
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Люксембург
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Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Люксембург

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Беларусь - Люксембург
Беларусь
85.7% (72)
Ничья:
3.6% (3)
Люксембург
10.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Беларусь:
36.9% (31)
Беларусь:
22.6% (19)
Беларусь:
16.7% (14)
Беларусь:
4.8% (4)
Люксембург:
4.8% (4)
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