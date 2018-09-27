Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Люксембург

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Беларусь (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 11.09.2018 Молдова 0:0 Беларусь ЛНУ
- 08.09.2018 Беларусь 5:0 Сан-Марино ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 06.06.2018 Беларусь 1:1 Венгрия ТМС
- 27.03.2018 Словения 0:2 Беларусь ТМС
- 23.03.2018 Азербайджан 0:1 Беларусь ТМС
- 13.11.2017 Грузия 2:2 Беларусь ТМС
- 09.11.2017 Армения 4:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Беларусь 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 16.07.2017 Таиланд 0:0 Беларусь ТМС
- 14.07.2017 Буркина-Фасо 0:0 Беларусь ТМС
- 12.06.2017 Беларусь 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 09.06.2017 Беларусь 2:1 Болгария ОМЧ2Е
- 01.06.2017 Швейцария 1:0 Беларусь ТМС
- 28.03.2017 Македония 3:0 Беларусь ТМС
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
Люксембург (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.09.2018 Сан-Марино 0:3 Люксембург ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 05.06.2018 Люксембург 1:0 Грузия ТМС
- 31.05.2018 Люксембург 0:0 Сенегал ТМС
- 27.03.2018 Люксембург 0:4 Австрия ТМС
- 22.03.2018 Мальта 0:1 Люксембург ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Люксембург 1:1 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Голландия 5:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Люксембург 2:1 Албания ТМС
- 28.03.2017 Люксембург 0:2 Кабо-Верде ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Люксембург 0:1 Швеция ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Болгария 4:3 Люксембург ОМЧ2Е
- 02.09.2016 Латвия 3:1 Люксембург ТМС
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Люксембург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- 08.09.2015 Беларусь 2:0 Люксембург ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 08.09.2014 Люксембург 1:1 Беларусь ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 07.06.2011 Беларусь 2:0 Люксембург ЕВРО 2012
- 08.10.2010 Люксембург 0:0 Беларусь ЕВРО 2012
- 13.10.2007 Беларусь 0:1 Люксембург Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
Лига D. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - ЛюксембургДо начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Беларусь - Люксембург
Беларусь
85.7% (72)
Ничья:
3.6% (3)
Люксембург
10.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Беларусь:
36.9% (31)
2:1 Беларусь:
22.6% (19)
1:0 Беларусь:
16.7% (14)
3:0 Беларусь:
4.8% (4)
0:1 Люксембург:
4.8% (4)
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