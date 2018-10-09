Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Англия

Стадион: Ружевица
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - АнглияДо начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Англия
Хорватия
31% (27)
Ничья:
47.1% (41)
Англия
21.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.6% (31)
2:1 Хорватия:
20.7% (18)
1:2 Англия:
17.2% (15)
2:2 Ничья:
8% (7)
1:0 Хорватия:
5.7% (5)
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