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Стадион:
Хорватия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Англия

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Хорватия - Англия
Хорватия
31% (27)
Ничья:
47.1% (41)
Англия
21.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.6% (31)
Хорватия:
20.7% (18)
Англия:
17.2% (15)
Ничья:
8% (7)
Хорватия:
5.7% (5)
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