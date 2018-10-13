Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Спартак-2

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Тамбов (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
Спартак-2 (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.10.2018 Спартак-2 0:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2018 Мордовия 0:1 Спартак-2 ФПД
- 23.09.2018 Спартак-2 2:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 19.09.2018 Краснодар-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 15.09.2018 Спартак-2 1:2 Армавир ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Спартак-2 2:1 Факел ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Спартак-2 2:2 Динамо СПб ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 21.04.2018 Спартак-2 2:3 Волгарь ФПД
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак-2: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
- 04.11.2017 Спартак-2 0:3 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
- 22.07.2017 Тамбов 3:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 06.05.2017 Спартак-2 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
- 15.10.2016 Тамбов 1:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 09.04.2014 Спартак-2 2:0 Тамбов Второй дивизион. Зона Центр
- 22.07.2013 Тамбов 2:1 Спартак-2 Второй дивизион. Зона Центр
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 11
|31
|2.
|Тамбов
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 14
|29
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 17
|24
|7.
|Мордовия
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|8.
|Сочи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|27 - 20
|21
|9.
|Шинник
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Чертаново
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 27
|20
|11.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 16
|20
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 19
|17
|14.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Тюмень
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|16.
|Луч
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|10 - 10
|16
|17.
|Балтика
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|18.
|Сибирь
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|19.
|Армавир
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 24
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Спартак-2До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 1 час 41 минуту.
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Прогнозы на матч Тамбов - Спартак-2
Тамбов
70.8% (126)
Ничья:
18% (32)
Спартак-2
11.2% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тамбов:
35.4% (63)
1:0 Тамбов:
18.5% (33)
1:1 Ничья:
14% (25)
2:0 Тамбов:
9.6% (17)
1:2 Спартак-2:
7.3% (13)
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