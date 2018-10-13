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Тамбов
 
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Спартак-2
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Спартак-2

До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 1 час 41 минуту.
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Прогнозы на матч Тамбов - Спартак-2
Тамбов
70.8% (126)
Ничья:
18% (32)
Спартак-2
11.2% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
35.4% (63)
Тамбов:
18.5% (33)
Ничья:
14% (25)
Тамбов:
9.6% (17)
Спартак-2:
7.3% (13)
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