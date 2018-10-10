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Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Чехия

До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.
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Прогнозы на матч Словакия - Чехия
Словакия
54% (47)
Ничья:
27.6% (24)
Чехия
18.4% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Словакия:
35.6% (31)
Ничья:
25.3% (22)
Словакия:
12.6% (11)
Чехия:
8% (7)
Словакия:
4.6% (4)
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