Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Чехия

Стадион: Антон Малатинский
-
Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - ЧехияДо начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Словакия - Чехия
Словакия
54% (47)
Ничья:
27.6% (24)
Чехия
18.4% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Словакия:
35.6% (31)
1:1 Ничья:
25.3% (22)
1:0 Словакия:
12.6% (11)
1:2 Чехия:
8% (7)
2:0 Словакия:
4.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация