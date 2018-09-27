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Стадион:
Армения
 
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Гибралтар
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Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Гибралтар

До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч Армения - Гибралтар
Армения
96.4% (80)
Ничья:
2.4% (2)
Гибралтар
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
44.6% (37)
Армения:
15.7% (13)
Армения:
10.8% (9)
Армения:
7.2% (6)
Армения:
7.2% (6)
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