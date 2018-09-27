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2018-2019
Стадион:
Латвия
 
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Казахстан
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Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Казахстан

До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Латвия - Казахстан
Латвия
34.9% (30)
Ничья:
48.8% (42)
Казахстан
16.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.2% (38)
Латвия:
17.4% (15)
Латвия:
14% (12)
Казахстан:
11.6% (10)
Ничья:
3.5% (3)
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