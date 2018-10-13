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Стадион: TCF Bank Stadium
0:2
Конец матча
22' Желтая карточкаMarlon Hairston
28' Желтая карточкаEric Miller
0:1
61' ГолБоли Янник
73' Желтая карточкаLuiz Fernando II
0:2
90' ГолNiki Jackson
90' Красная карточкаСмит Томми
90' Красная карточкаHarrison Heath
|
22'
28'
61'
0:1
73'
90'
0:2
90'
90'
Состав команд
28
Matt
Lampson
30
Eric
Miller
12
Fernando
Bob
32
Гомес
Алекси
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
17
Dillon
Serna
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 12 Fernando Bob Полузащитник
- 31 Luiz Fernando II Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 19 Пангоп Франц Нападающий
- 24 Alex Kapp
- 22 Wyatt Omsberg
- 7 Barreto da Silva Ibson I
- 23 Mason Toye
- Главный тренер: Adrian Heath
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 2 Кастильо Эдгар Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 26 Cole Bassett Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- 90 Enzo Martinez Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 07.10.2018 Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед М
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|7.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|32
|9
|11
|12
|47 - 51
|38
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|0:2
|31
|7
|4
|20
|40 - 70
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|31
|15
|5
|11
|45 - 33
|50
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Harrison Heath увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Томми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Niki Jackson получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Niki Jackson бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Миннесота Старс делает замену. Maximiniano уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
87'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Барнс Жиль выходит на его замену.
78'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
73'
Maximiniano получил желтую карточку от судьи
72'
Миннесота Старс делает замену. Гомес Алекси уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
62'
Миннесота Старс делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Пангоп Франц выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Боли Янник бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Кастильо Эдгар уходит с поля, а Винне Деклан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Eric Miller получил желтую карточку от судьи
22'
Marlon Hairston получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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