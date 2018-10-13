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Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:2
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
22' Желтая карточка
Marlon Hairston
28' Желтая карточка
Eric Miller
0:1
61' Гол
Боли Янник
73' Желтая карточка
Luiz Fernando II
0:2
90' Гол
Niki Jackson
90' Красная карточка
Смит Томми
90' Красная карточка
Harrison Heath
90'+16
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Harrison Heath увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Томми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Niki Jackson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Niki Jackson бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Миннесота Старс делает замену. Maximiniano уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
87'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Барнс Жиль выходит на его замену.
78'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Maximiniano получил желтую карточку от судьи
72'
Миннесота Старс делает замену. Гомес Алекси уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
62'
Миннесота Старс делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Пангоп Франц выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Боли Янник бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Кастильо Эдгар уходит с поля, а Винне Деклан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Eric Miller получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Marlon Hairston получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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