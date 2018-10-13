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  5. Лига B. Группа 4
2018-2019
Стадион: Зрители: 41220
Ирландия
0:0
Конец матча
Дания
0'
8' Желтая карточка
Артер Гарри
56' Желтая карточка
Делани Томас
64' Желтая карточка
Кристи Сайрус
90' Желтая карточка
Макклин Джеймс
90' Желтая карточка
Даффи Шейн
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
93'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Даффи Шейн упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
92'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Стивенс Энда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
92'
Ирландия контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
Желтая карточка
90'
Макклин Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
89'
Кьяер Симон из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
87'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Рэндолф Даррен держит все под контролем
86'
Дания контролирует мяч.
86'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Систо Пионе из команды Дания делает пас партнеру.
84'
Дания начинает контратаку
84'
Ирландия контролирует мяч.
83'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет О’Брайен Эйден
Фол, нарушение
83'
Поульсен Юссуф из команды Дания играет слишком грубо. Стивенс Энда оказался на газоне.
83'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
82'
Дания контролирует мяч.
82'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Робинсон Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
81'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
81'
Макклин Джеймс из команды Ирландия подал угловой справа.
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Робинсон Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
80'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
79'
Даффи Шейн из команды Ирландия играет слишком грубо. Кьяер Симон оказался на газоне.
79'
Стивенс Энда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Андреас
Фол, нарушение
78'
Шоне Лассе из команды Дания играет слишком грубо. Макклин Джеймс оказался на газоне.
78'
Ирландия начинает контратаку
78'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Стивенс Энда из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
77'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
76'
Макклин Джеймс из команды Ирландия в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
Дания контролирует мяч.
73'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Робинсон Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
72'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хендрик Джефф из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Макклин Джеймс из команды Ирландия разыграл угловой с правого угла.
72'
Дольберг Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Макклин Джеймс из команды Ирландия подал угловой справа.
72'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Кристи Сайрус из штрафной площади.
71'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Ирландия
70'
Брайтвайт Мартин не смог попасть в створ ударом издали
70'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
69'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Ирландия контролирует мяч.
Фол, нарушение
67'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Лонг Кевин
67'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
65'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Робинсон Каллум
65'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
64'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Кристи Сайрус из команды Ирландия играет слишком грубо. Делани Томас оказался на газоне.
63'
Дания контролирует мяч.
62'
Ирландия контролирует мяч.
62'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
60'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Доэрти Мэтт
60'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
59'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
59'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
59'
Кьяер Симон имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
Угловой
58'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой справа.
58'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 41220 болельщиков
57'
Дания контролирует мяч.
Офсайд
57'
Кристи Сайрус из команды Ирландия в офсайде
Желтая карточка
56'
Делани Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Делани Томас атаковал сзади соперника. Это Лонг Шейн заработал своей команде штрафной
55'
Удар от ворот произведет Ирландия
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
55'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
54'
Делани Томас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
54'
Дания контролирует мяч.
53'
Дания контролирует мяч.
52'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Ирландия
50'
Систо Пионе из команды Дания делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
49'
Дания контролирует мяч.
Офсайд
48'
Систо Пионе из команды Дания в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Ирландия
46'
Дания контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. О'Дуда Каллум уходит с поля и его заменяет Стивенс Энда
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Ирландия
46'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Систо Пионе нанес удар в каркас ворот!
46'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
44'
Йоргенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
44'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
42'
Шоне Лассе наказан за толчок Лонг Шейн
42'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Систо Пионе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Дания начинает контратаку
41'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Шоне Лассе наказан за толчок О'Дуда Каллум
40'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Удар от ворот произведет Дания
39'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Кьяер Симон наказан за толчок Лонг Шейн
38'
Ирландия контролирует мяч.
37'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Ирландия
35'
Дания контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Удар от ворот произведет Дания
34'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Удар от ворот произведет Ирландия
33'
Дольберг Каспер из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Шоне Лассе из команды Дания разыграл угловой с левого угла.
32'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Дания контролирует мяч.
31'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Дания контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
29'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
28'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
25'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
25'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
25'
О'Дуда Каллум возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. О'Дуда Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
О'Дуда Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
23'
Рэндолф Даррен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Делани Томас из команды Дания опасно и грубо сыграл. Рэндолф Даррен пострадал.
22'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Ирландия
21'
Дольберг Каспер из команды Дания наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Удар от ворот произведет Ирландия
19'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
18'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лонг Кевин из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
18'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
18'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Удар от ворот произведет Дания
16'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
16'
Артер Гарри из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал О'Дуда Каллум
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Удар от ворот произведет Ирландия
15'
Далсгор Хенрик из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
14'
Дания контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Кристи Сайрус из команды Ирландия играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
13'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
О'Дуда Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
13'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
О'Дуда Каллум навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
11'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
11'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
10'
Дания контролирует мяч.
10'
Макклин Джеймс делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
10'
Делани Томас из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ирландия контролирует мяч.
Желтая карточка
8'
Артер Гарри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Артер Гарри атаковал сзади соперника. Это Брайтвайт Мартин заработал своей команде штрафной
8'
Удар от ворот произведет Ирландия
7'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
6'
Удар от ворот произведет Дания
6'
Матч возобновлен
6'
Матч остановлен
5'
Как он промахнулся? Хендрик Джефф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Ирландия начинает контратаку
5'
ШАНС! Хендрик Джефф вышел один-на-один с голкипером...
5'
Делани Томас ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Дания контролирует мяч.
4'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
2'
Ирландия контролирует мяч.
1'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
1'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ирландия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Дания
Ирландия
22.2% (41)
Ничья:
40% (74)
Дания
37.8% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (69)
Дания:
21.1% (39)
Ирландия:
11.4% (21)
Дания:
10.8% (20)
Ирландия:
6.5% (12)
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