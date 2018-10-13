Стадион: Авива Зрители: 41220
8' Желтая карточкаАртер Гарри
56' Желтая карточкаДелани Томас
64' Желтая карточкаКристи Сайрус
90' Желтая карточкаМакклин Джеймс
90' Желтая карточкаДаффи Шейн
Новости после матча
Второй тайм
93'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
93'
Даффи Шейн упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
92'
92'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Стивенс Энда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
90'
Макклин Джеймс получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
89'
Кьяер Симон из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
87'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Рэндолф Даррен держит все под контролем
86'
86'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
84'
Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Систо Пионе из команды Дания делает пас партнеру.
84'
Дания начинает контратаку
84'
83'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет О’Брайен Эйден
83'
Поульсен Юссуф из команды Дания играет слишком грубо. Стивенс Энда оказался на газоне.
83'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Макклин Джеймс из команды Ирландия подал угловой справа.
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
79'
Даффи Шейн из команды Ирландия играет слишком грубо. Кьяер Симон оказался на газоне.
79'
Стивенс Энда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Андреас
78'
Шоне Лассе из команды Дания играет слишком грубо. Макклин Джеймс оказался на газоне.
78'
Ирландия начинает контратаку
78'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Судья сигнализирует, что Стивенс Энда из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
77'
76'
76'
Макклин Джеймс из команды Ирландия в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
73'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
72'
72'
Хендрик Джефф из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
72'
Макклин Джеймс из команды Ирландия разыграл угловой с правого угла.
72'
Дольберг Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Макклин Джеймс из команды Ирландия подал угловой справа.
72'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Кристи Сайрус из штрафной площади.
71'
71'
70'
Брайтвайт Мартин не смог попасть в створ ударом издали
70'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
69'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
67'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Лонг Кевин
67'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
66'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
65'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Робинсон Каллум
65'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
64'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
64'
Кристи Сайрус из команды Ирландия играет слишком грубо. Делани Томас оказался на газоне.
63'
62'
62'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
60'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Доэрти Мэтт
60'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
59'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
59'
59'
Кьяер Симон имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
58'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой справа.
58'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
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57'
57'
Кристи Сайрус из команды Ирландия в офсайде
56'
Делани Томас получил желтую карточку от судьи
56'
Судья свистит. Делани Томас атаковал сзади соперника. Это Лонг Шейн заработал своей команде штрафной
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
55'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Делани Томас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
54'
53'
52'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
50'
50'
Систо Пионе из команды Дания делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
49'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
49'
48'
Систо Пионе из команды Дания в офсайде
47'
46'
46'
Тактическая замена. О'Дуда Каллум уходит с поля и его заменяет Стивенс Энда
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Систо Пионе нанес удар в каркас ворот!
46'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
44'
Йоргенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Шоне Лассе наказан за толчок Лонг Шейн
42'
42'
Систо Пионе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Дания начинает контратаку
41'
40'
Шоне Лассе наказан за толчок О'Дуда Каллум
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
39'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Кьяер Симон наказан за толчок Лонг Шейн
38'
37'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
34'
34'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
33'
Дольберг Каспер из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
33'
Шоне Лассе из команды Дания разыграл угловой с левого угла.
32'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
29'
28'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Делани Томас
28'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
27'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
25'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
25'
О'Дуда Каллум возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. О'Дуда Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
О'Дуда Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Рэндолф Даррен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Делани Томас из команды Дания опасно и грубо сыграл. Рэндолф Даррен пострадал.
22'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Дольберг Каспер из команды Дания наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
19'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Лонг Кевин из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
18'
18'
17'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
Артер Гарри из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
15'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал О'Дуда Каллум
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
15'
Далсгор Хенрик из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
13'
Кристи Сайрус из команды Ирландия играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
13'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
О'Дуда Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
13'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
О'Дуда Каллум навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
11'
11'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
10'
10'
Макклин Джеймс делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
10'
Делани Томас из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
8'
Артер Гарри получил желтую карточку от судьи
8'
Судья свистит. Артер Гарри атаковал сзади соперника. Это Брайтвайт Мартин заработал своей команде штрафной
8'
7'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Матч возобновлен
6'
Матч остановлен
5'
Как он промахнулся? Хендрик Джефф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Ирландия начинает контратаку
5'
ШАНС! Хендрик Джефф вышел один-на-один с голкипером...
5'
Делани Томас ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
4'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
2'
1'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ирландия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Дания
Ирландия
22.2% (41)
Ничья:
40% (74)
Дания
37.8% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (69)
1:2 Дания:
21.1% (39)
2:1 Ирландия:
11.4% (21)
0:1 Дания:
10.8% (20)
1:0 Ирландия:
6.5% (12)
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