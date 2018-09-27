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2018-2019
Стадион:
Голландия
 
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Германия
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Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Германия

До начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Голландия - Германия
Голландия
13.3% (11)
Ничья:
22.9% (19)
Германия
63.9% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
50.6% (42)
Ничья:
15.7% (13)
Ничья:
7.2% (6)
Голландия:
7.2% (6)
Германия:
6% (5)
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