Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Германия

Стадион: Йохан Кройф Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - ГерманияДо начала игры, которая состоится 13.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Голландия - Германия
Голландия
13.3% (11)
Ничья:
22.9% (19)
Германия
63.9% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Германия:
50.6% (42)
1:1 Ничья:
15.7% (13)
2:2 Ничья:
7.2% (6)
2:1 Голландия:
7.2% (6)
1:3 Германия:
6% (5)
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