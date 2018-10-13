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2018-2019
Стадион:
Болгария
2:1
Конец матча
Кипр
0'
39' Желтая карточка
Кусулос Янис
0:1
41' Гол
Кастанос Григорис
1:1
59' Гол
Десподов Кирилл
2:1
68' Гол
Неделев Тодор
79' Желтая карточка
Костадинов Георги
89' Желтая карточка
Маргаса Ренату
90' Желтая карточка
Недялков Антон
90' Желтая карточка
Лаифис Костас
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лаифис Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Недялков Антон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
84'
Болгария делает замену. Попов Ивелин уходит с поля, а Василев Радослав выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Костадинов Георги получил желтую карточку от судьи
75'
Кипр делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
74'
Болгария делает замену. Десподов Кирилл уходит с поля, а Божиков Васил выходит на его замену.
72'
Кипр делает замену. Иоанну Николас уходит с поля, а Христофи Димитрос выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Неделев Тодор бьет в цель!
65'
Кипр делает замену. Кастанос Григорис уходит с поля, а Маргаса Ренату выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
57'
Болгария делает замену. Краев Божидар уходит с поля, а Миланов Георги выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Кастанос Григорис бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болгария 2:1 Кипр
Болгария
92.1% (164)
Ничья:
6.2% (11)
Кипр
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Болгария:
33.7% (60)
Болгария:
25.3% (45)
Болгария:
24.7% (44)
Ничья:
6.2% (11)
Болгария:
5.1% (9)
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