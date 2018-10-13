Стадион: Васил Левски
39' Желтая карточкаКусулос Янис
0:1
41' ГолКастанос Григорис
1:1
59' ГолДесподов Кирилл
2:1
68' ГолНеделев Тодор
79' Желтая карточкаКостадинов Георги
89' Желтая карточкаМаргаса Ренату
90' Желтая карточкаНедялков Антон
90' Желтая карточкаЛаифис Костас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лаифис Костас получил желтую карточку от судьи
90'
Недялков Антон получил желтую карточку от судьи
89'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
84'
Болгария делает замену. Попов Ивелин уходит с поля, а Василев Радослав выходит на его замену.
79'
Костадинов Георги получил желтую карточку от судьи
75'
Кипр делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
74'
Болгария делает замену. Десподов Кирилл уходит с поля, а Божиков Васил выходит на его замену.
72'
Кипр делает замену. Иоанну Николас уходит с поля, а Христофи Димитрос выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Неделев Тодор бьет в цель!
65'
Кипр делает замену. Кастанос Григорис уходит с поля, а Маргаса Ренату выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
57'
Болгария делает замену. Краев Божидар уходит с поля, а Миланов Георги выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Кастанос Григорис бьет в цель!
39'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болгария 2:1 Кипр
Болгария
92.1% (164)
Ничья:
6.2% (11)
Кипр
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Болгария:
33.7% (60)
2:0 Болгария:
25.3% (45)
1:0 Болгария:
24.7% (44)
1:1 Ничья:
6.2% (11)
3:1 Болгария:
5.1% (9)
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