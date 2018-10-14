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Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
2:0
Второй тайм: 79'
Орландо Сити
0'
1:0
51' Гол
Пенилья Кристиан
2:0
55' Гол
Diego Fagundez
79'
Второй тайм
76'
Нью-Ингленд делает замену. Тил Банбери уходит с поля, а Guillermo Hauche выходит на его замену.
69'
Орландо Сити делает замену. Richie Laryea уходит с поля, а Cristian Higuita выходит на его замену.
68'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Кьестан Саша выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Diego Fagundez бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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