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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Джилетт
2:0
Второй тайм: 79'
1:0
51' ГолПенилья Кристиан
2:0
55' ГолDiego Fagundez
|
51'
1:0
55'
2:0
Состав команд
11
Kelyn
Rowe
15
Brandon
Bye
10
Teal
Bunbury
99
Adam
Grinwis
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
27
R.
J.
Allen
10
Josue
Colman
Нью-Инглэнд Революшн 4-3-3
- Основной состав
- 18 Brad Knighton Вратарь
- 11 Kelyn Rowe Защитник
- 3 Анибаба Жалил Защитник
- 15 Brandon Bye Защитник
- 28 Мансьенн Майкл Защитник
- 27 Luis Caicedo III Полузащитник
- 6 Scott Caldwell Полузащитник
- 23 Вилфрид Захибо Полузащитник
- 14 Diego Fagundez Нападающий
- 10 Teal Bunbury Нападающий
- 70 Пенилья Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Matt Turner Вратарь
- 22 Guillermo Hauche Защитник
- 13 Мачадо Кристиан Полузащитник
- 17 Агудело Хуан Полузащитник
- 5 Isaac Angking
- 16 Mark Segbers
- 7 Brian Wright
- Главный тренер: Brad Friedel
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Adam Grinwis Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 8 Tony Rocha Полузащитник
- 26 Аскуэс Карлос Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 28 Шулер Крис Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 15 Cameron Lindley
- Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 06.10.2018 Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.09.2018 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 06.06.2018 Луисвилл Сити 3:2 Нью-Инглэнд Революшн ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 07.10.2018 Даллас 2:0 Орландо Сити М
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити МЛС
- 01.08.2016 Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 01.05.2016 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити МЛС
- 17.04.2016 Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 06.09.2015 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити МЛС
- 09.05.2015 Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|7.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|32
|9
|11
|12
|47 - 51
|38
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|0:2
|31
|7
|4
|20
|40 - 70
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|31
|15
|5
|11
|45 - 33
|50
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
76'
Нью-Ингленд делает замену. Тил Банбери уходит с поля, а Guillermo Hauche выходит на его замену.
69'
Орландо Сити делает замену. Richie Laryea уходит с поля, а Cristian Higuita выходит на его замену.
68'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Кьестан Саша выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Diego Fagundez бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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