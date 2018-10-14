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Стадион:
Румыния
0:0
Перерыв
Сербия
0'
45' Красная карточка
Тамаш Габриэль
0:0
45' Не забитый пенальти
Тадич Душан
45' Желтая карточка
Максим Александру
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Максим Александру получил желтую карточку от судьи
45'
Румыния делает замену. Драгус Денис уходит с поля, а Неделчару Ионуц выходит на его замену.
Описание гола
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Тадич Душан пробил пенальти, но не смог забить!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Тамаш Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Сербия
Румыния
14.4% (25)
Ничья:
47.7% (83)
Сербия
37.9% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42% (73)
Сербия:
19.5% (34)
Сербия:
12.1% (21)
Румыния:
8.6% (15)
Румыния:
3.4% (6)
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