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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Националь
45' Красная карточкаТамаш Габриэль
0:0
45' Не забитый пенальтиТадич Душан
45' Желтая карточкаМаксим Александру
|
45'
45'
0:0
Состав команд
18
Марин
Рэзван
21
Драгус
Денис
Румыния 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Татарушану Чиприан Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 4 Тамаш Габриэль Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 3 Тошка Алин Защитник
- 5 Балута Тудор Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 10 Максим Александру Полузащитник
- 23 Станчу Николае Полузащитник
- 21 Драгус Денис Полузащитник
- 19 Цукудян Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ница Флорин Вратарь
- 1 Пантилимон Костел Вратарь
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 14 Неделчару Ионуц Защитник
- 11 Банку Никусор Защитник
- 20 Митрицэ Александру Полузащитник
- 17 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 13 Кешерю Клаудиу Нападающий
- 9 Ротариу Дорин Нападающий
- Главный тренер: Контра Космин
Сербия 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Райкович Предраг Вратарь
- 2 Рукавина Антонио Защитник
- 4 Миленкович Никола Защитник
- 13 Велькович Милош Защитник
- 3 Родич Милан Защитник
- 19 Лукич Саша Полузащитник
- 6 Максимович Неманья Полузащитник
- 14 Гачинович Мийат Полузащитник
- 10 Тадич Душан Полузащитник
- 18 Радоньич Неманья Полузащитник
- 9 Митрович Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дмитрович Марко Вратарь
- 23 Йованович Александар II Вратарь
- 15 Вукович Ягош Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 21 Милетич Неманья II Защитник
- 20 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 7 Живкович Андрия Полузащитник
- 16 Йовичич Бранко Полузащитник
- 8 Прийович Александар Нападающий
- Главный тренер: Крстаич Младен
Предыдущие игры
Румыния (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.10.2018 Литва 1:2 Румыния ЛНУ
- 10.09.2018 Сербия 2:2 Румыния ЛНУ
- 07.09.2018 Румыния 0:0 Черногория ЛНУ
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 31.05.2018 Румыния 3:2 Чили ТМС
- 27.03.2018 Румыния 1:0 Швеция ТМС
- 24.03.2018 Израиль 1:2 Румыния ТМС
- 14.11.2017 Румыния 0:3 Голландия ТМС
- 09.11.2017 Румыния 2:0 Турция ТМС
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Румыния 3:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Черногория 1:0 Румыния ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Румыния 3:2 Чили ТМС
- 10.06.2017 Польша 3:1 Румыния ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 11.11.2016 Румыния 0:3 Польша ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
Сербия (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.10.2018 Черногория 0:2 Сербия ЛНУ
- 10.09.2018 Сербия 2:2 Румыния ЛНУ
- 07.09.2018 Литва 0:1 Сербия ЛНУ
- 27.06.2018 Сербия 0:2 Бразилия ЧМПФ2
- 22.06.2018 Сербия 1:2 Швейцария ЧМПФ2
- 17.06.2018 Коста-Рика 0:1 Сербия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Сербия 5:1 Боливия ТМС
- 04.06.2018 Сербия 0:1 Чили ТМС
- 27.03.2018 Нигерия 0:2 Сербия ТМС
- 23.03.2018 Сербия 1:2 Марокко ТМС
- 14.11.2017 Южная Корея 1:1 Сербия ТМС
- 10.11.2017 Китай 0:2 Сербия ТМС
- 09.10.2017 Сербия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Австрия 3:2 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Ирландия 0:1 Сербия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Сербия 1:1 Уэльс ОМЧ2Е
- 24.03.2017 Грузия 1:3 Сербия ОМЧ2Е
- 30.01.2017 США 0:0 Сербия ТМС
- 15.11.2016 Украина 2:0 Сербия ТМС
Последние игры между собой
Румыния
Сербия
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Лига C. Группа 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Румыния
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Первый тайм
45'
Максим Александру получил желтую карточку от судьи
45'
Румыния делает замену. Драгус Денис уходит с поля, а Неделчару Ионуц выходит на его замену.
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Тадич Душан пробил пенальти, но не смог забить!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Тамаш Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Сербия
Румыния
14.4% (25)
Ничья:
47.7% (83)
Сербия
37.9% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42% (73)
1:2 Сербия:
19.5% (34)
0:1 Сербия:
12.1% (21)
2:1 Румыния:
8.6% (15)
1:0 Румыния:
3.4% (6)
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