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2018-2019
Стадион:
РОССИЯ
 
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Турция
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Турция

До начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Турция
РОССИЯ
78.9% (90)
Ничья:
12.3% (14)
Турция
8.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
39.5% (45)
РОССИЯ:
14% (16)
Ничья:
10.5% (12)
РОССИЯ:
7.9% (9)
Турция:
3.5% (4)
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