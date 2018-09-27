Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Турция

Стадион: Фишт
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - ТурцияДо начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Турция
РОССИЯ
78.9% (90)
Ничья:
12.3% (14)
Турция
8.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РОССИЯ:
39.5% (45)
2:0 РОССИЯ:
14% (16)
1:1 Ничья:
10.5% (12)
1:0 РОССИЯ:
7.9% (9)
1:2 Турция:
3.5% (4)
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