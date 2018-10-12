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Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Португалия

До начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Шотландия - Португалия
Шотландия
10.2% (5)
Ничья:
18.4% (9)
Португалия
71.4% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
42.9% (21)
Ничья:
16.3% (8)
Португалия:
16.3% (8)
Португалия:
8.2% (4)
Шотландия:
6.1% (3)
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