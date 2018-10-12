Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Португалия

Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - ПортугалияДо начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Шотландия - Португалия
Шотландия
10.2% (5)
Ничья:
18.4% (9)
Португалия
71.4% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Португалия:
42.9% (21)
1:1 Ничья:
16.3% (8)
0:2 Португалия:
16.3% (8)
0:1 Португалия:
8.2% (4)
1:0 Шотландия:
6.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация