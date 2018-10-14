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  5. Лига C. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Литва
1:4
Конец матча
Черногория
0'
0:1
10' Гол
Мугоша Стефан
33' Желтая карточка
Вешович Марко
0:2
35' Гол
Копитович Борис
45' Желтая карточка
Климавичюс Линас
0:3
45' Пенальти
Мугоша Стефан
0:4
86' Гол
Зорич Дарко
1:4
88' Гол
Баравикас Роландас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Баравикас Роландас бьет в цель!
87'
Черногория делает замену. Стойкович Филип уходит с поля, а Радунович Ристо выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Зорич Дарко бьет в цель!
79'
Литва делает замену. Вальскис Нериюс уходит с поля, а Казлаускас Донатас выходит на его замену.
72'
Черногория делает замену. Йовович Владимир уходит с поля, а Бечирай Фатос выходит на его замену.
56'
Черногория делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Зорич Дарко выходит на его замену.
49'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Петравичюс Деймантас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Куклис Мантас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мугоша Стефан из команды Черногория забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Климавичюс Линас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Копитович Борис бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Мугоша Стефан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Литва 1:4 Черногория
Литва
6.6% (12)
Ничья:
18.8% (34)
Черногория
74.6% (135)

Вы не участвовали в прогнозе

Черногория:
37% (67)
Черногория:
25.4% (46)
Ничья:
14.9% (27)
Черногория:
6.1% (11)
Литва:
3.3% (6)
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