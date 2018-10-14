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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ЛФФ
1:4
Конец матча
0:1
10' ГолМугоша Стефан
33' Желтая карточкаВешович Марко
0:2
35' ГолКопитович Борис
45' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
0:3
45' ПенальтиМугоша Стефан
0:4
86' ГолЗорич Дарко
1:4
88' ГолБаравикас Роландас
|
10'
0:1
33'
35'
0:2
45'
45'
0:3
86'
0:4
88'
1:4
Состав команд
22
Черных
Фёдор
Литва 4-3-2-1
- Основной состав
- 16 Шеткус Эрнестас Вратарь
- 23 Баравикас Роландас Защитник
- 3 Янушкевскис Юстинас Защитник
- 2 Климавичюс Линас Защитник
- 20 Боровский Вальдемар Защитник
- 18 Воробьев Модест Полузащитник
- 7 Жулпа Артурас Полузащитник
- 14 Сливка Выкинтас Полузащитник
- 22 Черных Фёдор Полузащитник
- 11 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 19 Вальскис Нериюс Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Барткус Джюгас Вратарь
- 1 Зубас Эмилиюс Вратарь
- 6 Леймонас Повилас Защитник
- 21 Шиленас Вайдас Защитник
- 17 Куклис Мантас Полузащитник
- 13 Шимкус Домантас Полузащитник
- 9 Казлаускас Донатас Нападающий
- 10 Шярнас Дарвидас Нападающий
- 15 Петравичюс Деймантас Нападающий
- Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
Черногория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Петкович Даниель Вратарь
- 2 Стойкович Филип Защитник
- 5 Копитович Борис Защитник
- 22 Симич Марко Защитник
- 6 Томашевич Зарко Защитник
- 18 Косович Небойша Полузащитник
- 19 Шчекич Александар Полузащитник
- 7 Вешович Марко Полузащитник
- 20 Иванич Мирко Полузащитник
- 16 Йовович Владимир Полузащитник
- 9 Мугоша Стефан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Люлянович Дамир Вратарь
- 12 Миятович Милан Вратарь
- 3 Радунович Ристо Защитник
- 17 Миркович Лука Защитник
- 21 Климента Эмрах Защитник
- 4 Хочко Дени Полузащитник
- 10 Йоветич Стеван Полузащитник
- 23 Марусич Адам Полузащитник
- 15 Каевич Асмир Полузащитник
- 14 Зорич Дарко Полузащитник
- 11 Бечирай Фатос Нападающий
- 8 Джорджевич Лука Нападающий
- Главный тренер: Тумбакович Любиша
Предыдущие игры
Литва (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 11.10.2018 Литва 1:2 Румыния ЛНУ
- 10.09.2018 Черногория 2:0 Литва ЛНУ
- 07.09.2018 Литва 0:1 Сербия ЛНУ
- 11.07.2018 Шри-Ланка 0:2 Литва ТМС
- 08.07.2018 Шри-Ланка 0:0 Литва ТМС
- 12.06.2018 Польша 4:0 Литва ТМС
- 08.06.2018 Литва 0:1 Иран ТМС
- 05.06.2018 Литва 1:1 Латвия ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Армения 0:1 Литва ТМС
- 24.03.2018 Грузия 4:0 Литва ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Мальта 1:1 Литва ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Словения 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Литва 0:3 Шотландия ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Литва 1:2 Словакия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Чехия 3:0 Литва ТМС
- 11.11.2016 Словакия 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Литва 2:0 Мальта ОМЧ2Е
Черногория (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.10.2018 Черногория 0:2 Сербия ЛНУ
- 10.09.2018 Черногория 2:0 Литва ЛНУ
- 07.09.2018 Румыния 0:0 Черногория ЛНУ
- 02.06.2018 Черногория 0:2 Словения ТМС
- 28.05.2018 Босния и Герцеговина 0:0 Черногория ТМС
- 27.03.2018 Черногория 2:2 Турция ТМС
- 23.03.2018 Кипр 0:0 Черногория ТМС
- 08.10.2017 Польша 4:2 Черногория ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Черногория 0:1 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Черногория 1:0 Румыния ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Казахстан 0:3 Черногория ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Черногория 4:1 Армения ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Черногория 1:2 Иран ТМС
- 26.03.2017 Черногория 1:2 Польша ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Дания 0:1 Черногория ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Румыния 1:1 Черногория ОМЧ2Е
- 29.05.2016 Турция 1:0 Черногория ТМС
- 29.03.2016 Черногория 0:0 Беларусь ТМС
Последние игры между собой
Литва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.09.2018 Черногория 2:0 Литва Лига наций УЕФА
Литва
Черногория
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Лига C. Группа 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|Литва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Баравикас Роландас бьет в цель!
87'
Черногория делает замену. Стойкович Филип уходит с поля, а Радунович Ристо выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Зорич Дарко бьет в цель!
79'
Литва делает замену. Вальскис Нериюс уходит с поля, а Казлаускас Донатас выходит на его замену.
72'
Черногория делает замену. Йовович Владимир уходит с поля, а Бечирай Фатос выходит на его замену.
56'
Черногория делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Зорич Дарко выходит на его замену.
49'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Петравичюс Деймантас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Куклис Мантас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О Л - Мугоша Стефан из команды Черногория забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Климавичюс Линас получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Копитович Борис бьет в цель!
33'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Мугоша Стефан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Литва 1:4 Черногория
Литва
6.6% (12)
Ничья:
18.8% (34)
Черногория
74.6% (135)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Черногория:
37% (67)
1:2 Черногория:
25.4% (46)
1:1 Ничья:
14.9% (27)
0:2 Черногория:
6.1% (11)
2:1 Литва:
3.3% (6)
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