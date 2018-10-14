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2018-2019
Стадион:
Израиль
2:0
Конец матча
Албания
0'
1:0
8' Гол
Хемед Томер
12' Желтая карточка
Тавата Талеб
44' Желтая карточка
Баша Мигьен
52' Желтая карточка
Джимсити Берат
64' Желтая карточка
Даса Элиэзер
79' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
2:0
83' Гол
Dia Saba
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Dia Saba бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Хюсай Эльсейд получил желтую карточку от судьи
77'
Израиль делает замену. Тавата Талеб уходит с поля, а Абаши Аяд выходит на его замену.
73'
Албания делает замену. Балай Беким уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
66'
Израиль делает замену. Хемед Томер уходит с поля, а Dia Saba выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Даса Элиэзер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Джимсити Берат получил желтую карточку от судьи
46'
Албания делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Лиляй Сабиен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Израиль делает замену. Тиби Эйтан уходит с поля, а Цедек Шир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Тавата Талеб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Хемед Томер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Израиль 2:0 Албания
Израиль
81.4% (149)
Ничья:
12.6% (23)
Албания
6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Израиль:
35.5% (65)
Израиль:
30.6% (56)
Ничья:
11.5% (21)
Израиль:
10.4% (19)
Албания:
2.7% (5)
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