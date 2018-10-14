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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Яаков Тернер
1:0
8' ГолХемед Томер
12' Желтая карточкаТавата Талеб
44' Желтая карточкаБаша Мигьен
52' Желтая карточкаДжимсити Берат
64' Желтая карточкаДаса Элиэзер
79' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
2:0
83' ГолDia Saba
|
8'
1:0
12'
44'
46'
52'
64'
66'
79'
83'
2:0
Состав команд
12
Йейни
Ширан
21
Тиби
Эйтан
13
Тавата
Талеб
10
Хемед
Томер
18
Myrto
Uzuni
17
Бинаку
Эгзон
19
Балай
Беким
Израиль 5-3-2
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 2 Даса Элиэзер Защитник
- 12 Йейни Ширан Защитник
- 21 Тиби Эйтан Защитник
- 20 Бен-Харуш Омри Защитник
- 13 Тавата Талеб Защитник
- 8 Перец Дор Полузащитник
- 6 Натхо Бибрас Полузащитник
- 7 Кайал Барам Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- 10 Хемед Томер Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Хаймов Гай Вратарь
- 23 Каннадли Махмуд Вратарь
- 4 Абаши Аяд Защитник
- 22 Биттон Бен Защитник
- 5 Цедек Шир Защитник
- 3 Глазер Дан Полузащитник
- 11 Эйнбиндер Дан Полузащитник
- 15 Миха Дор Полузащитник
- 16 Атар Элиран Полузащитник
- 17 Аввад Мохаммад Нападающий
- 14 Шехтер Итей Нападающий
- 19 Dia Saba
- Главный тренер: Andreas Herzog
Албания 3-5-2
- Основной состав
- 23 Стракоша Томас Вратарь
- 4 Хюсай Эльсейд Защитник
- 6 Джимсити Берат Защитник
- 15 Маврай Мергим Защитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 18 Myrto Uzuni Полузащитник
- 9 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 14 Джака Таулант Полузащитник
- 17 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 19 Балай Беким Нападающий
- 7 Грезда Эрос Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 5 Дермаку Кастриот Защитник
- 22 Пренга Херди Защитник
- 20 Лиляй Сабиен Полузащитник
- 16 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 3 Леняни Эрмир Полузащитник
- 13 Кайя Эгли Полузащитник
- 2 Лиля Анди Полузащитник
- 21 Гавазай Энис Нападающий
- 10 Манай Рею Нападающий
- 11 Giacomo Vrioni
- Главный тренер: Пануччи Кристиан
Предыдущие игры
Израиль (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 11.10.2018 Израиль 2:1 Шотландия ЛНУ
- 11.09.2018 Северная Ирландия 3:0 Израиль ТМС
- 07.09.2018 Албания 1:0 Израиль ЛНУ
- 24.03.2018 Израиль 1:2 Румыния ТМС
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Лихтенштейн 0:1 Израиль ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Италия 1:0 Израиль ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Израиль 0:1 Македония ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Израиль 0:3 Албания ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Израиль 1:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Албания 0:3 Израиль ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Израиль 2:1 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Македония 1:2 Израиль ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Израиль 1:3 Италия ОМЧ2Е
- 31.05.2016 Сербия 3:1 Израиль ТМС
- 23.03.2016 Хорватия 2:0 Израиль ТМС
- 13.10.2015 Бельгия 3:1 Израиль Е2ОМ
- 10.10.2015 Израиль 1:2 Кипр Е2ОМ
- 06.09.2015 Уэльс 0:0 Израиль Е2ОМ
Албания (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 10.10.2018 Албания 0:0 Иордания ТМС
- 10.09.2018 Шотландия 2:0 Албания ЛНУ
- 07.09.2018 Албания 1:0 Израиль ЛНУ
- 03.06.2018 Албания 1:4 Украина ТМС
- 29.05.2018 Косово 3:0 Албания ТМС
- 26.03.2018 Албания 0:1 Норвегия ТМС
- 13.11.2017 Турция 2:3 Албания ТМС
- 09.10.2017 Албания 0:1 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Македония 1:1 Албания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Албания 2:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Израиль 0:3 Албания ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Люксембург 2:1 Албания ТМС
- 28.03.2017 Албания 1:2 Босния и Герцеговина ТМС
- 24.03.2017 Италия 2:0 Албания ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Албания 0:3 Израиль ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Лихтенштейн 0:2 Албания ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Албания 2:1 Македония ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Албания 0:0 Марокко ТМС
Последние игры между собой
Израиль
Албания
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Лига C. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Израиль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Г О О О О Л - Dia Saba бьет в цель!
79'
Хюсай Эльсейд получил желтую карточку от судьи
77'
Израиль делает замену. Тавата Талеб уходит с поля, а Абаши Аяд выходит на его замену.
73'
Албания делает замену. Балай Беким уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
66'
Израиль делает замену. Хемед Томер уходит с поля, а Dia Saba выходит на его замену.
64'
Даса Элиэзер получил желтую карточку от судьи
52'
Джимсити Берат получил желтую карточку от судьи
46'
Албания делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Лиляй Сабиен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Израиль делает замену. Тиби Эйтан уходит с поля, а Цедек Шир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
12'
Тавата Талеб получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Хемед Томер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Израиль 2:0 Албания
Израиль
81.4% (149)
Ничья:
12.6% (23)
Албания
6% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Израиль:
35.5% (65)
1:0 Израиль:
30.6% (56)
1:1 Ничья:
11.5% (21)
2:0 Израиль:
10.4% (19)
1:2 Албания:
2.7% (5)
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