Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Италия

Стадион: Stadium Slaski
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - ИталияДо начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Польша - Италия
Польша
12.8% (10)
Ничья:
32.1% (25)
Италия
55.1% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Италия:
29.5% (23)
1:1 Ничья:
26.9% (21)
0:1 Италия:
11.5% (9)
0:2 Италия:
9% (7)
2:1 Польша:
9% (7)
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