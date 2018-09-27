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2018-2019
Стадион:
Польша
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Италия

До начала игры, которая состоится 14.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Польша - Италия
Польша
12.8% (10)
Ничья:
32.1% (25)
Италия
55.1% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
29.5% (23)
Ничья:
26.9% (21)
Италия:
11.5% (9)
Италия:
9% (7)
Польша:
9% (7)
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