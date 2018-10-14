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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
1:0
21' ГолГабриэл Барбоза
39' Желтая карточкаЭнрике Густаво
43' Желтая карточкаEmerson Sheik
56' Желтая карточкаPedro Henrique II
80' Желтая карточкаГонсалес Дерлис
80' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
|
14'
21'
1:0
39'
43'
69'
80'
Состав команд
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
23
Arthur
VIII
25
Yuri
Alberto
Сантос 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 23 Arthur VIII Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 25 Yuri Alberto Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 18 Guilherme Nunes
- 28 Perez Martinez Lucas VI
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II Вратарь
- 13 Marllon Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 33 Carlos Augusto Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 7 Жонатас Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 29 Матеус Лейте Защитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 37 Vilson
- 9 Roger V
- 20 Danilo XII
- 1 Caique III
- 36 Joao Caetano
- 31 Rafael Bilu
- 32 Rodrigo Figueiredo
- 2 Guilherme XIV
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
Коринтианс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 29.07.2018 Васко да Гама 1:4 Коринтианс СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос Серия A
- 04.03.2018 Сантос 1:1 Коринтианс Паулиста
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс Серия A
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A
- 05.03.2017 Коринтианс 1:0 Сантос Паулиста А1
- 11.09.2016 Сантос 2:1 Коринтианс Серия A
- 02.06.2016 Коринтианс 1:0 Сантос Серия A
- 06.03.2016 Сантос 2:0 Коринтианс Паулиста А1
- 20.09.2015 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A
- 27.08.2015 Коринтианс 1:2 Сантос Кубок
- 20.08.2015 Сантос 2:0 Коринтианс Кубок
- 20.06.2015 Сантос 1:0 Коринтианс Серия A
- 05.04.2015 Коринтианс 1:1 Сантос Паулиста А1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|28
|16
|8
|4
|43 - 18
|56
|2.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|3.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|4.
|Сан-Паулу
|28
|14
|10
|4
|39 - 24
|52
|5.
|Гремио
|28
|14
|9
|5
|37 - 16
|51
|6.
|Атлетико Минейро
|28
|13
|6
|9
|47 - 34
|45
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|6
|12
|37 - 29
|36
|11.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|12.
|Ботафого
|28
|8
|10
|10
|29 - 39
|34
|13.
|Америка Минейро
|28
|8
|8
|12
|25 - 34
|32
|14.
|Байя
|0:0
|29
|7
|11
|11
|28 - 34
|32
|15.
|Васко да Гама
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|16.
|Шапекоэнсе
|28
|7
|10
|11
|29 - 41
|31
|17.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|18.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|0:0
|29
|3
|9
|17
|12 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
80'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
80'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
79'
Коринтианс делает замену. Эмерсон уходит с поля, а Габриель Де Андраде Данило выходит на его замену.
75'
Сантос делает замену. Yuri Alberto уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
69'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
66'
Сантос делает замену. Arthur уходит с поля, а Гонсалес Дерлис выходит на его замену.
56'
Pedro Henrique получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Leonardo Santos уходит с поля, а Thiago Dos Santos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Эмерсон получил желтую карточку от судьи
39'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
14'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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