  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Сантос
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
14' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
1:0
21' Гол
Габриэл Барбоза
39' Желтая карточка
Энрике Густаво
43' Желтая карточка
Emerson Sheik
56' Желтая карточка
Pedro Henrique II
80' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
80' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
79'
Коринтианс делает замену. Эмерсон уходит с поля, а Габриель Де Андраде Данило выходит на его замену.
75'
Сантос делает замену. Yuri Alberto уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
69'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
66'
Сантос делает замену. Arthur уходит с поля, а Гонсалес Дерлис выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Pedro Henrique получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Leonardo Santos уходит с поля, а Thiago Dos Santos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Эмерсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже Фёдор Емельяненко (РОССИЯ) - Чейл Соннен (США)


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация