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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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32' Желтая карточкаMatheus Fernandes
70' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
79' Желтая карточкаMauro Joel Carli
88' Желтая карточкаTiago Alves II
|
60'
70'
79'
87'
88'
Состав команд
1
Everson
22
Samuel
VII
25
Calyson
40
Arthur
VII
1
Saulo
II
6
Gilson
I
9
Kieza
Сеара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 22 Samuel VII Защитник
- 36 Tiago Alves II Защитник
- 4 Eduardo Brock Защитник
- 6 Felipe Jonatan Защитник
- 26 Michael Richardson III Полузащитник
- 5 Edinho VII Полузащитник
- 11 Felipe Azevedo Полузащитник
- 21 Жуниньо Кишада Полузащитник
- 25 Calyson Полузащитник
- 40 Arthur VII Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Вальдо Валмиро Защитник
- 91 Joao Lucas II Защитник
- 97 Патрик II Защитник
- 23 Jown Cardona Полузащитник
- 88 Кен Педро Полузащитник
- 7 Eder Luis Нападающий
- 99 Ricardo Bueno Нападающий
- 86 Diogo Silva II
- 20 Juninho V
- 12 Renan IX
- 8 Ricardinho VI
- 77 Fabinho VIII
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Saulo II Вратарь
- 4 Luis Richardo Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 10 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Gustavo Costa Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 12 Диего Рибас Полузащитник
- 18 Агирре Родриго Нападающий
- 19 Brenner Нападающий
- 21 Leandro XII
- 20 Marcos Vinicius III
- 16 Wenderson
- 13 Yago IV
- 17 Erik IV
- 15 Moises VII
Предыдущие игры
Сеара (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 09.09.2018 Америка Минейро 0:0 Сеара СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 21.08.2018 Васко да Гама 1:1 Сеара СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 05.08.2018 Парана 0:1 Сеара СA
- 28.07.2018 Сеара 1:0 Флуминенсе СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 19.07.2018 Сеара 1:0 Спорт Ресифи СA
- 27.06.2018 Байя 0:0 Сеара КСВ
- 22.06.2018 Сеара 0:1 Байя КСВ
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
- 10.06.2018 Сеара 2:2 Палмейрас СA
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
Ботафого (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|29
|17
|8
|4
|45 - 18
|59
|2.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|3.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|14
|10
|5
|40 - 27
|52
|5.
|Гремио
|29
|14
|9
|6
|37 - 18
|51
|6.
|Атлетико Минейро
|29
|13
|7
|9
|47 - 34
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|6
|12
|41 - 29
|39
|9.
|Крузейро
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|10.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|11.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|12.
|Ботафого
|29
|8
|11
|10
|29 - 39
|35
|13.
|Байя
|29
|8
|10
|11
|30 - 34
|34
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|10
|11
|34 - 40
|34
|15.
|Америка Минейро
|29
|8
|9
|12
|25 - 34
|33
|16.
|Витория
|29
|9
|5
|15
|28 - 49
|32
|17.
|Сеара
|28
|7
|10
|11
|22 - 29
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|29
|7
|10
|12
|29 - 42
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|29
|7
|6
|16
|25 - 49
|27
|20.
|Парана
|29
|3
|8
|18
|12 - 43
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Tiago Alves получил желтую карточку от судьи
87'
Ботафого делает замену. Алвес до Наскименто Гилсон уходит с поля, а Moises выходит на его замену.
84'
Сеара делает замену. Жуниньо Кишада уходит с поля, а Кен Педро выходит на его замену.
79'
Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
72'
Сеара делает замену. Дос Сантос Фелипе Азеведо уходит с поля, а Ricardinho выходит на его замену.
71'
Сеара делает замену. Arthur уходит с поля, а Рикардо Буено выходит на его замену.
70'
Виана Пимпао получил желтую карточку от судьи
60'
Ботафого делает замену. Gustavo Bochecha уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Ботафого делает замену. Matheus Fernandes уходит с поля, а Marcelo Conceicao выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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