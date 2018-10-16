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Сеара
0:0
Конец матча
Ботафого
0'
32' Желтая карточка
Matheus Fernandes
70' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
79' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
88' Желтая карточка
Tiago Alves II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Tiago Alves получил желтую карточку от судьи
87'
Ботафого делает замену. Алвес до Наскименто Гилсон уходит с поля, а Moises выходит на его замену.
84'
Сеара делает замену. Жуниньо Кишада уходит с поля, а Кен Педро выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
72'
Сеара делает замену. Дос Сантос Фелипе Азеведо уходит с поля, а Ricardinho выходит на его замену.
71'
Сеара делает замену. Arthur уходит с поля, а Рикардо Буено выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Виана Пимпао получил желтую карточку от судьи
60'
Ботафого делает замену. Gustavo Bochecha уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ботафого делает замену. Matheus Fernandes уходит с поля, а Marcelo Conceicao выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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