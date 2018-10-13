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Фламенго
3:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
11' Гол
Урибе Фернандо
13' Желтая карточка
Виллиан Арао
35' Желтая карточка
Mateus Norton
41' Желтая карточка
Para I
2:0
45' Гол
Leo Duarte
3:0
50' Гол
Урибе Фернандо
58' Желтая карточка
Gum
75' Желтая карточка
Алмейда Ричард
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
80'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
75'
Флуминенсе делает замену. Жуниор Маркос уходит с поля, а Matheus Alessandro выходит на его замену.
69'
Флуминенсе делает замену. Роджер уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
66'
Фламенго делает замену. Ревер Умберто уходит с поля, а Родолфо Гайото выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Веллингтон Перейра Родригес Гум получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Флуминенсе делает замену. Mateus Norton уходит с поля, а Danielzinho выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Leo Duarte бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Пара получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Mateus Norton получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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