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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Конец матча
1:0
11' ГолУрибе Фернандо
13' Желтая карточкаВиллиан Арао
35' Желтая карточкаMateus Norton
41' Желтая карточкаPara I
2:0
45' ГолLeo Duarte
3:0
50' ГолУрибе Фернандо
58' Желтая карточкаGum
75' Желтая карточкаАлмейда Ричард
|
11'
1:0
13'
35'
41'
45'
2:0
50'
3:0
58'
69'
75'
Состав команд
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
41
Роджер
14
Digao
II
16
Jadson
III
3
Gum
37
Everaldo
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 29 Линкольн Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 18 Jean Lucas
- 26 Matheus Thuler
- 30 Thiago Xavier IV
Флуминенсе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Cesar Julio III Вратарь
- 26 Mateus Norton Защитник
- 41 Роджер Защитник
- 14 Digao II Защитник
- 6 Ayrton III Защитник
- 16 Jadson III Полузащитник
- 3 Gum Полузащитник
- 25 Алмейда Ричард Полузащитник
- 37 Everaldo Нападающий
- 35 Жуниор Маркос Нападающий
- 18 Лусиано Невес Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marlon Защитник
- 21 Igor Juliao Защитник
- 32 Рикардо Пауло Защитник
- 11 Дутра Жуниор Нападающий
- 17 Kayke Нападающий
- 20 Daniel XII
- 15 Douglas XV
- 5 Airton I
- 28 Matheus Alessandro
- 23 Fernando Neto
- 30 Marcos Vinicius II
- 39 Rodolfo II
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
Флуминенсе (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.10.2018 Флуминенсе 4:0 Парана СA
- 05.10.2018 Флуминенсе 2:0 Депортиво Куэнка КС
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 21.09.2018 Депортиво Куэнка 0:2 Флуминенсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 17.08.2018 Дефенсор Спортинг 0:1 Флуминенсе КС
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Флуминенсе 2:0 Дефенсор Спортинг КС
- 28.07.2018 Сеара 1:0 Флуминенсе СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
- 22.07.2018 Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе СA
- 20.07.2018 Васко да Гама 1:1 Флуминенсе СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 08.06.2018 Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго Carioca Taca Rio Group Stage
- 02.11.2017 Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A
- 07.05.2017 Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
- 30.04.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки
- 02.04.2017 Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока
- 05.03.2017 Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока
- 14.10.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A
- 26.06.2016 Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A
- 20.03.2016 Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока. 2-й раунд. Чемпионская группа
- 22.02.2016 Флуминенсе 1:2 Фламенго Кариока, 1 раунд
- 06.09.2015 Флуминенсе 1:3 Фламенго Серия A
- 01.06.2015 Фламенго 2:3 Флуминенсе Серия A
- 06.04.2015 Фламенго 3:0 Флуминенсе Чемпионат Кариока
- 21.09.2014 Фламенго 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.05.2014 Флуминенсе 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|28
|16
|8
|4
|43 - 18
|56
|2.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|3.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|4.
|Сан-Паулу
|28
|14
|10
|4
|39 - 24
|52
|5.
|Гремио
|28
|14
|9
|5
|37 - 16
|51
|6.
|Атлетико Минейро
|28
|13
|6
|9
|47 - 34
|45
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|6
|12
|37 - 29
|36
|11.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|12.
|Ботафого
|28
|8
|10
|10
|29 - 39
|34
|13.
|Америка Минейро
|28
|8
|8
|12
|25 - 34
|32
|14.
|Байя
|0:0
|29
|7
|11
|11
|28 - 34
|32
|15.
|Васко да Гама
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|16.
|Шапекоэнсе
|28
|7
|10
|11
|29 - 41
|31
|17.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|18.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|0:0
|29
|3
|9
|17
|12 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
80'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
75'
Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
75'
Флуминенсе делает замену. Жуниор Маркос уходит с поля, а Matheus Alessandro выходит на его замену.
69'
Флуминенсе делает замену. Роджер уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
66'
Фламенго делает замену. Ревер Умберто уходит с поля, а Родолфо Гайото выходит на его замену.
58'
Веллингтон Перейра Родригес Гум получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Флуминенсе делает замену. Mateus Norton уходит с поля, а Danielzinho выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Leo Duarte бьет в цель!
41'
Пара получил желтую карточку от судьи
35'
Mateus Norton получил желтую карточку от судьи
13'
Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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