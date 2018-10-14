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1:0
8' ГолДейверсон Силва
36' Желтая карточкаТьяго Сантос
48' Желтая карточкаГомес Густаво
58' Желтая карточкаБрессан Матеус
65' Желтая карточкаLuan IV
77' Желтая карточкаОливейра Марсело II
2:0
79' ГолДейверсон Силва
80' Желтая карточкаЖаилсон Марселино
|
8'
1:0
36'
48'
58'
65'
79'
2:0
83'
Состав команд
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
10
Мойсес
Лима
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
77
Cicero
II
23
Alisson
II
7
Луан
33
Пепе
Кеплер
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 7 Dudu X Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 4 Nicolas Freire Защитник
- 14 Gustavo Scarpa Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 18 Герра Алехандро Нападающий
- 47 Yan III
- 45 Gabriel Furtado
- 25 Antonio Carlos I
- 17 Jean III
- 3 Эду Драсена
- 39 Victor Vitinho VI
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 77 Cicero II Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 33 Пепе Кеплер Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Мичел Феррейра Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- 70 Marinho II
- 29 Juninho Capixaba
- 27 Thonny Anderson
- 31 Jean Pyerre
- 34 Brenno
- 10 Douglas X
- 21 Madson II
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
- 10.08.2018 Серро Портеньо 0:2 Палмейрас КЛ
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
Гремио (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 07.06.2018 Гремио 0:2 Палмейрас Серия A
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас Серия A
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио Серия A
- 20.10.2016 Палмейрас 1:1 Гремио Кубок
- 29.09.2016 Гремио 2:1 Палмейрас Кубок
- 12.09.2016 Гремио 0:0 Палмейрас Серия A
- 03.06.2016 Палмейрас 4:3 Гремио Серия A
- 20.09.2015 Палмейрас 3:2 Гремио Серия A
- 21.06.2015 Гремио 1:0 Палмейрас Серия A
- 12.10.2014 Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 02.09.2012 Палмейрас 0:0 Гремио Серия A
- 22.06.2012 Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии
- 14.06.2012 Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии
- 28.05.2012 Гремио 1:0 Палмейрас Серия A
- 13.11.2011 Гремио 2:2 Палмейрас Серия A
- 07.08.2011 Палмейрас 0:0 Гремио Серия A
- 16.09.2010 Гремио 1:2 Палмейрас Серия A
- 23.05.2010 Палмейрас 4:2 Гремио Серия A
- 19.11.2009 Гремио 2:0 Палмейрас Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|29
|17
|8
|4
|45 - 18
|59
|2.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|3.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|14
|10
|5
|40 - 27
|52
|5.
|Гремио
|29
|14
|9
|6
|37 - 18
|51
|6.
|Атлетико Минейро
|29
|13
|7
|9
|47 - 34
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|6
|12
|41 - 29
|39
|9.
|Крузейро
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|10.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|11.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|12.
|Ботафого
|28
|8
|10
|10
|29 - 39
|34
|13.
|Байя
|29
|8
|10
|11
|30 - 34
|34
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|10
|11
|34 - 40
|34
|15.
|Америка Минейро
|29
|8
|9
|12
|25 - 34
|33
|16.
|Витория
|29
|9
|5
|15
|28 - 49
|32
|17.
|Шапекоэнсе
|29
|7
|10
|12
|29 - 42
|31
|18.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|19.
|Спорт Ресифи
|29
|7
|6
|16
|25 - 49
|27
|20.
|Парана
|29
|3
|8
|18
|12 - 43
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палмейрас делает замену. Виллиан Сикейра уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
83'
Палмейрас делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
83'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
80'
Жаилсон Марселино получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
77'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Hyoran выходит на его замену.
77'
Оливейра Марсело II получил желтую карточку от судьи
65'
Luan получил желтую карточку от судьи
58'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
48'
Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
48'
Гремио делает замену. Пепе Кеплер уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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