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Палмейрас
2:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
8' Гол
Дейверсон Силва
36' Желтая карточка
Тьяго Сантос
48' Желтая карточка
Гомес Густаво
58' Желтая карточка
Брессан Матеус
65' Желтая карточка
Luan IV
77' Желтая карточка
Оливейра Марсело II
2:0
79' Гол
Дейверсон Силва
80' Желтая карточка
Жаилсон Марселино
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палмейрас делает замену. Виллиан Сикейра уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
83'
Палмейрас делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
83'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Жаилсон Марселино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
77'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Hyoran выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Оливейра Марсело II получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Луан уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Luan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
48'
Гремио делает замену. Пепе Кеплер уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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