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  5. Лига A. Группа 2
2018-2019
Стадион:
Исландия
1:2
Конец матча
Швейцария
0'
49' Желтая карточка
Закария Денис
0:1
52' Гол
Сеферович Харис
0:2
67' Гол
Ланг Михаэль
74' Желтая карточка
Шёр Фабиан
1:2
81' Гол
Финнбогасон Альфред
90' Желтая карточка
Сигурдссон Рагнар
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Швейцария вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
94'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия играет слишком грубо. Мубандже Жак-Франсуа оказался на газоне.
94'
Матч возобновлен
Желтая карточка
93'
Сигурдссон Рагнар получил желтую карточку от судьи
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
93'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия опасно и грубо сыграл. Джака Гранит пострадал.
Фол, нарушение
93'
Закария Денис наказан за толчок Арнасон Кари
92'
Удар от ворот произведет Швейцария
92'
ШАНС! Бьярнасон Биркир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Удар от ворот произведет Швейцария
91'
Тактическая замена. Сеферович Харис уходит с поля и его заменяет Айети Альбиан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Гисласон Рюрик не смог попасть в створ ударом издали
90'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой справа.
90'
Должен был быть гол! Сигурдссон Гильфи имел отличный шанс, но Мвого Ивон не дал голу состоятся!
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Сеферович Харис из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Бьярнасон Биркир
89'
Удар от ворот произведет Швейцария
89'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шёр Фабиан из команды Швейцария.
88'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Фасснахт Кристиан
88'
So close! Удар головой нанес Гудмундссон Йоханн но мяч выбили с ленточки!
88'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, мяч был парирован, но Мвого Ивон не удержал его в руках.
Угловой
88'
Гудмундссон Альберт из команды Исландия разыграл угловой с левого угла.
87'
Гисласон Рюрик из команды Исландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
86'
Хорошую попытку сделал Бьярнасон Биркир. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
86'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
85'
Выглядело как неплохой момент. Бьярнасон Биркир из команды Исландия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
85'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Арнасон Кари нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Тактическая замена. Сигурьонссон Рунар уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
Фол, нарушение
84'
Шакири Джердан задерживает мяч рукой
83'
Удар от ворот произведет Исландия
83'
ШАНС! Цубер Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Халльдоурссон Ханнес не дал случится голу! Шакири Джердан должен был забивать, но Халльдоурссон Ханнес сделал отличный сейв
82'
Швейцария начинает контратаку
82'
Фантастический гол, где все сам сделал Финнбогасон Альфред!
Описание гола
81'
ГОООООЛ - Финнбогасон Альфред из команды Исландия забивает из-за штрафной площади
81'
Исландия начинает контратаку
80'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
80'
Ланг Михаэль из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бьярнасон Биркир из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Закария Денис
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Исландия
78'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
78'
Арнасон Кари из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
77'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Швейцария контролирует мяч.
Угловой
76'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой слева.
76'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Бьярнасон Биркир из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия разыграл угловой с левого угла.
75'
Штрафной исполнил Сигурдссон Гильфи, после его удара Мвого Ивон сделал классный сейв. Угловой
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
74'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Шёр Фабиан из команды Швейцария играет слишком грубо. Сигурьонссон Рунар оказался на газоне.
74'
Мвого Ивон ошибается в защите.
74'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой слева.
73'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Швейцария имеет хороший шанс забить.
72'
Удар от ворот произведет Исландия
71'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария делает неудачный навес.
71'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Тактическая замена. Гавранович Марио уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
68'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Траустасон Арнор уходит с поля и его заменяет Гисласон Рюрик
67'
Шакири Джердан сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль из команды Швейцария забил гол! Легко это для такого игрока, как Ланг Михаэль
67'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает пас партнеру.
67'
Цубер Стивен из команды Швейцария делает навес прямо в штрафную.
67'
Швейцария начинает контратаку
67'
Шакири Джердан бьет со штрафного в створ, но Халльдоурссон Ханнес держит все под контролем
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Рагнар из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Почти гол! Финнбогасон Альфред пробил головой по воротам, но Мвого Ивон спас!
65'
Бьярнасон Биркир из команды Исландия делает отличный кросс...
64'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
64'
Цубер Стивен из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
63'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Цубер Стивен из команды Швейцария играет слишком грубо. Эйолфссон Холмар Эрн оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Гавранович Марио задерживает мяч рукой
61'
Сеферович Харис делает скидку назад вдоль ворот
61'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Траустасон Арнор из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Закария Денис
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Удар от ворот произведет Исландия
59'
Как он промахнулся? Гавранович Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает навес прямо в штрафную.
59'
Швейцария начинает контратаку
58'
Удар от ворот произведет Исландия
58'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
58'
Арнасон Кари нарушает правила. Гавранович Марио пострадал
58'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Исландия
57'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хорошую попытку сделал Траустасон Арнор. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Швейцария контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Джака Гранит из команды Швейцария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
52'
Джака Гранит сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОООООЛ - Сеферович Харис Швейцария забивает ударом головой
52'
Джака Гранит из команды Швейцария делает отличный кросс...
51'
Цубер Стивен пробует нанести удар издали, но Халльдоурссон Ханнес держит все под контролем
51'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Бьярнасон Биркир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
49'
Закария Денис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Бьярнасон Биркир
Офсайд
49'
Сеферович Харис из команды Швейцария в офсайде
48'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой слева.
48'
Сигурьонссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Цубер Стивен из команды Швейцария делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
47'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия играет слишком грубо. Джака Гранит оказался на газоне.
46'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Джака Гранит из команды Швейцария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
44'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
44'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Исландия
43'
Отличный пас сделал Джака Гранит из команды Швейцария. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Сигурьонссон Рунар грубо играет против соперника. Пострадал Шакири Джердан
42'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия в офсайде
Угловой
42'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия разыграл угловой с правого угла.
42'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Сильный дождь сегодня.
41'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Бьярнасон Биркир
39'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
39'
Удар от ворот произведет Исландия
39'
Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
38'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Траустасон Арнор из команды Исландия в офсайде
37'
Швейцария контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Исландия
36'
Отличный пас сделал Джака Гранит из команды Швейцария. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Удар от ворот произведет Исландия
34'
Игрок из команды Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Арнасон Кари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шакири Джердан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
34'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
34'
Джака Гранит из команды Швейцария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Швейцария контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Исландия
32'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
31'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой справа.
31'
Хороший удар издали нанес Сигурдссон Гильфи, но отличный сейв сделал Мвого Ивон. Угловой.
30'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Швейцария контролирует мяч.
28'
Траустасон Арнор из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
26'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Арнасон Кари
25'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Арнасон Кари
Фол, нарушение
24'
Сигурьонссон Рунар наказан за толчок Закария Денис
22'
Швейцария начинает контратаку
Фол, нарушение
21'
Ланг Михаэль из команды Швейцария играет слишком грубо. Траустасон Арнор оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Удар от ворот произведет Швейцария
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Швейцария контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Джака Гранит из команды Швейцария играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Эйолфссон Холмар Эрн из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Джака Гранит
16'
Удар от ворот произведет Исландия
16'
Ланг Михаэль из команды Швейцария навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Закария Денис наказан за толчок Бьярнасон Биркир
13'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Швейцария
12'
Арнасон Кари из команды Исландия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Бьярнасон Биркир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ланг Михаэль из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
11'
Швейцария контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Офсайд
10'
Сеферович Харис из команды Швейцария в офсайде
10'
Швейцария начинает контратаку
9'
Сигурдссон Гильфи пробует нанести удар издали, но Мвого Ивон держит все под контролем
8'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Швейцария контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Исландия
5'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
5'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Джака Гранит из команды Швейцария подал угловой слева.
5'
Гавранович Марио мяч отрикошетил от ворот
4'
Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Джака Гранит из команды Швейцария сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Удар от ворот произведет Исландия
3'
Швейцария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Арнасон Кари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Шакири Джердан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Шакири Джердан из команды Швейцария разыграл угловой с правого угла.
3'
Сигурдссон Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Швейцария контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Офсайд
1'
Гавранович Марио из команды Швейцария в офсайде
1'
Швейцария начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Исландия 1:2 Швейцария
Исландия
13.4% (24)
Ничья:
22.9% (41)
Швейцария
63.7% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Швейцария:
41.9% (75)
Ничья:
20.1% (36)
Швейцария:
11.7% (21)
Исландия:
9.5% (17)
Швейцария:
4.5% (8)
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