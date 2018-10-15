Стадион: Лаугардалсвёллур
49' Желтая карточкаЗакария Денис
0:1
52' ГолСеферович Харис
0:2
67' ГолЛанг Михаэль
74' Желтая карточкаШёр Фабиан
1:2
81' ГолФиннбогасон Альфред
90' Желтая карточкаСигурдссон Рагнар
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Швейцария вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия играет слишком грубо. Мубандже Жак-Франсуа оказался на газоне.
94'
Матч возобновлен
93'
Сигурдссон Рагнар получил желтую карточку от судьи
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
93'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия опасно и грубо сыграл. Джака Гранит пострадал.
93'
Закария Денис наказан за толчок Арнасон Кари
92'
92'
ШАНС! Бьярнасон Биркир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
Тактическая замена. Сеферович Харис уходит с поля и его заменяет Айети Альбиан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Гисласон Рюрик не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой справа.
90'
Должен был быть гол! Сигурдссон Гильфи имел отличный шанс, но Мвого Ивон не дал голу состоятся!
89'
Судья сигнализирует, что Сеферович Харис из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Бьярнасон Биркир
89'
89'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шёр Фабиан из команды Швейцария.
88'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Фасснахт Кристиан
88'
So close! Удар головой нанес Гудмундссон Йоханн но мяч выбили с ленточки!
88'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, мяч был парирован, но Мвого Ивон не удержал его в руках.
88'
Гудмундссон Альберт из команды Исландия разыграл угловой с левого угла.
87'
Гисласон Рюрик из команды Исландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
86'
Хорошую попытку сделал Бьярнасон Биркир. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
85'
Выглядело как неплохой момент. Бьярнасон Биркир из команды Исландия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
85'
85'
85'
84'
Арнасон Кари нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Тактическая замена. Сигурьонссон Рунар уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
84'
Шакири Джердан задерживает мяч рукой
83'
83'
ШАНС! Цубер Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
83'
Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Халльдоурссон Ханнес не дал случится голу! Шакири Джердан должен был забивать, но Халльдоурссон Ханнес сделал отличный сейв
82'
82'
Фантастический гол, где все сам сделал Финнбогасон Альфред!
81'
ГОООООЛ - Финнбогасон Альфред из команды Исландия забивает из-за штрафной площади
81'
Исландия начинает контратаку
80'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
80'
Ланг Михаэль из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Бьярнасон Биркир из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Закария Денис
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
79'
78'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Арнасон Кари из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
77'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
77'
76'
76'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой слева.
76'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Бьярнасон Биркир из команды Исландия отправил кросс в штрафную...
75'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия разыграл угловой с левого угла.
75'
Штрафной исполнил Сигурдссон Гильфи, после его удара Мвого Ивон сделал классный сейв. Угловой
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Шёр Фабиан из команды Швейцария играет слишком грубо. Сигурьонссон Рунар оказался на газоне.
74'
Мвого Ивон ошибается в защите.
74'
74'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой слева.
73'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Швейцария имеет хороший шанс забить.
72'
71'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария делает неудачный навес.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Тактическая замена. Гавранович Марио уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
68'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Траустасон Арнор уходит с поля и его заменяет Гисласон Рюрик
67'
Шакири Джердан сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль из команды Швейцария забил гол! Легко это для такого игрока, как Ланг Михаэль
67'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает пас партнеру.
67'
Цубер Стивен из команды Швейцария делает навес прямо в штрафную.
67'
67'
Шакири Джердан бьет со штрафного в створ, но Халльдоурссон Ханнес держит все под контролем
66'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Рагнар из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
65'
Почти гол! Финнбогасон Альфред пробил головой по воротам, но Мвого Ивон спас!
65'
Бьярнасон Биркир из команды Исландия делает отличный кросс...
64'
Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
64'
Цубер Стивен из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
62'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Цубер Стивен из команды Швейцария играет слишком грубо. Эйолфссон Холмар Эрн оказался на газоне.
61'
Гавранович Марио задерживает мяч рукой
61'
Сеферович Харис делает скидку назад вдоль ворот
61'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Траустасон Арнор из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Закария Денис
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
59'
Как он промахнулся? Гавранович Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает навес прямо в штрафную.
59'
58'
58'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
58'
Арнасон Кари нарушает правила. Гавранович Марио пострадал
58'
58'
57'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хорошую попытку сделал Траустасон Арнор. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Джака Гранит из команды Швейцария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
52'
Джака Гранит сделал результативную передачу.
52'
ГОООООЛ - Сеферович Харис Швейцария забивает ударом головой
52'
Джака Гранит из команды Швейцария делает отличный кросс...
51'
Цубер Стивен пробует нанести удар издали, но Халльдоурссон Ханнес держит все под контролем
51'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Бьярнасон Биркир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Закария Денис получил желтую карточку от судьи
49'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Бьярнасон Биркир
49'
Сеферович Харис из команды Швейцария в офсайде
48'
48'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой слева.
48'
Сигурьонссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Цубер Стивен из команды Швейцария делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия играет слишком грубо. Джака Гранит оказался на газоне.
46'
46'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Джака Гранит из команды Швейцария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Магнуссон Хёрдур из команды Исландия играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
44'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Отличный пас сделал Джака Гранит из команды Швейцария. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Безумный фол. Сигурьонссон Рунар грубо играет против соперника. Пострадал Шакири Джердан
42'
42'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия в офсайде
42'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия разыграл угловой с правого угла.
42'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Сильный дождь сегодня.
41'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Бьярнасон Биркир
39'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
39'
39'
Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
38'
37'
Траустасон Арнор из команды Исландия в офсайде
37'
36'
36'
Отличный пас сделал Джака Гранит из команды Швейцария. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
35'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
Игрок из команды Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
Арнасон Кари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шакири Джердан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
34'
Джака Гранит из команды Швейцария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
32'
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
31'
Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
31'
Гудмундссон Йоханн из команды Исландия подал угловой справа.
31'
Хороший удар издали нанес Сигурдссон Гильфи, но отличный сейв сделал Мвого Ивон. Угловой.
30'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
28'
Траустасон Арнор из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Арнасон Кари
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Арнасон Кари
24'
Сигурьонссон Рунар наказан за толчок Закария Денис
22'
21'
Ланг Михаэль из команды Швейцария играет слишком грубо. Траустасон Арнор оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Исландия отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Финнбогасон Альфред из команды Исландия отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
18'
Джака Гранит из команды Швейцария играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
17'
Судья сигнализирует, что Эйолфссон Холмар Эрн из команды Исландия поставил подножку. Пострадал Джака Гранит
16'
16'
Ланг Михаэль из команды Швейцария навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
14'
Закария Денис наказан за толчок Бьярнасон Биркир
13'
Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
12'
Арнасон Кари из команды Исландия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Бьярнасон Биркир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Ланг Михаэль из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Сеферович Харис из команды Швейцария в офсайде
10'
9'
Сигурдссон Гильфи пробует нанести удар издали, но Мвого Ивон держит все под контролем
8'
7'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
5'
5'
Джака Гранит из команды Швейцария подал угловой слева.
5'
Гавранович Марио мяч отрикошетил от ворот
4'
4'
Джака Гранит из команды Швейцария сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
3'
3'
Арнасон Кари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Шакири Джердан из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
3'
Шакири Джердан из команды Швейцария разыграл угловой с правого угла.
3'
Сигурдссон Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гавранович Марио из команды Швейцария в офсайде
1'
Швейцария начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Исландия 1:2 Швейцария
Исландия
13.4% (24)
Ничья:
22.9% (41)
Швейцария
63.7% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Швейцария:
41.9% (75)
1:1 Ничья:
20.1% (36)
0:1 Швейцария:
11.7% (21)
2:1 Исландия:
9.5% (17)
1:3 Швейцария:
4.5% (8)
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