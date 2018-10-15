Стадион: Грбавица
2:0
Конец матча
1:0
27' ГолДжеко Эдин
33' Желтая карточкаНорвуд Оливер
58' Желтая карточкаСэвилл Джордж
70' Желтая карточкаДульевич Харис
2:0
73' ГолДжеко Эдин
84' Желтая карточкаБешич Мухамед
Второй тайм
95'
Босния и Герцеговина заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Сарич Элвис оказался на газоне.
94'
93'
Цимирот Гойко пробует нанести удар издали, но Пикок-Фаррелл Бэйли ловит мяч
93'
93'
Льюис Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Уайт Гэвин нанес удар в каркас ворот!
92'
Отличные скиллы показывает Закарич Горан, обводя своих соперников
92'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Закарич Горан
90'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Враньеш Огнен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Тактическая замена. Бешич Мухамед уходит с поля и его заменяет Цимирот Гойко
89'
Льюис Джамал наказан за толчок Закарич Горан
89'
Закарич Горан из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Льюис Джамал оказался на газоне.
88'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
88'
Тактическая замена. Вишча Эдин уходит с поля и его заменяет Милошевич Дени
87'
Шанс! Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина пробил головой, но мимо
87'
87'
Каткарт Крейг нанес удар головой, но Шехич Ибрагим спокойно отбил мяч.
87'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия подал угловой справа.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Хороший удар издали нанес Сэвилл Джордж, но отличный сейв сделал Шехич Ибрагим. Угловой.
85'
Джеко Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Дэвис Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Бешич Мухамед получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Бешич Мухамед грубо играет против соперника. Пострадал Сэвилл Джордж
84'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
84'
Пьянич Миралем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Закарич Горан из команды Босния и Герцеговина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
83'
Чивич Эльдар нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Льюис Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Дэвис Стивен наказан за толчок Бешич Мухамед
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Соперник делает почти голевой пас, но Шехич Ибрагим из команды Босния и Герцеговина начеку и спасает ситуацию.
80'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Бойс Лайам уходит с поля и его заменяет Мадженнис Джош
79'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
78'
Джеко Эдин мяч отрикошетил от ворот
78'
77'
Вишча Эдин мяч отрикошетил от ворот
77'
Пьянич Миралем делает длинную передачу вперед
76'
76'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Бешич Мухамед нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
Тактическая замена. Дульевич Харис уходит с поля и его заменяет Закарич Горан
74'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Пьянич Миралем сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Джеко Эдин изменил счет на табло!
73'
Пьянич Миралем разрезает оборону соперника отличным пасом
72'
Васселл Кайл из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
72'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Макнейр Пэдди уходит с поля и его заменяет Васселл Кайл
71'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина в офсайде
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
70'
Дульевич Харис получил желтую карточку от судьи
70'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Макнейр Пэдди пострадал.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Сэвилл Джордж
68'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Уайт Гэвин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
66'
Уайт Гэвин из команды Сев.Ирландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
65'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия делает неудачный навес.
65'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
64'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
63'
Бойс Лайам возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойс Лайам получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Бойс Лайам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Сарич Элвис наказан за толчок Эванс Корри
60'
Жуканович Эрвин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
60'
Дэвис Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
58'
Сэвилл Джордж получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Сэвилл Джордж грубо играет против соперника. Пострадал Пьянич Миралем
58'
58'
Тактическая замена. Норвуд Оливер уходит с поля и его заменяет Уайт Гэвин
57'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Сарич Элвис пробует нанести удар издали, но Пикок-Фаррелл Бэйли держит все под контролем
56'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Джеко Эдин нанес удар, мяч был парирован, но Пикок-Фаррелл Бэйли не удержал его в руках.
56'
Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Дульевич Харис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Даллас Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
55'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
54'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
52'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Бойс Лайам нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
50'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Вишча Эдин возвращается на поле.
49'
Бешич Мухамед нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Вишча Эдин получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Вишча Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Льюис Джамал наказан за толчок Вишча Эдин
48'
47'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Выглядело как неплохой момент. Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
46'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
45'
Враньеш Огнен не смог попасть в створ ударом издали
45'
Плохо сыграл Льюис Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия в офсайде
44'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
43'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Чивич Эльдар оказался на газоне.
43'
Даллас Стюарт пробует нанести удар издали, но Шехич Ибрагим ловит мяч
42'
Дэвис Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Дэвис Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Плохо сыграл Пьянич Миралем - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Каткарт Крейг
41'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
41'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Норвуд Оливер
39'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина забрасывает мяч в штрафную.
38'
Эванс Джонни наказан за толчок Вишча Эдин
38'
Враньеш Огнен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Чивич Эльдар наказан за толчок Макнейр Пэдди
36'
Джеко Эдин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
34'
Пьянич Миралем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Норвуд Оливер получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Норвуд Оливер из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Сарич Элвис
33'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
32'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Судья свистит. Бешич Мухамед атаковал сзади соперника. Это Сэвилл Джордж заработал своей команде штрафной
31'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина опасно и грубо сыграл. Сэвилл Джордж пострадал.
31'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина в офсайде
30'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Сэвилл Джордж наказан за толчок Джеко Эдин
27'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Джеко Эдин изменил счет на табло!
27'
ШАНС! Джеко Эдин вышел один-на-один с голкипером...
27'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
27'
Льюис Джамал ошибается в защите.
27'
26'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Сэвилл Джордж
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
26'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
24'
Плохо сыграл Бешич Мухамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Каткарт Крейг из команды Сев.Ирландия сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Льюис Джамал оказался на газоне.
22'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Чивич Эльдар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Сантиметры! Удар с лета нанес Сэвилл Джордж, но попал в штангу!
20'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
19'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Чивич Эльдар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
17'
Как он промахнулся? Джеко Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
ШАНС! Джеко Эдин вышел один-на-один с голкипером...
17'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина делает отличный кросс...
16'
16'
Макнейр Пэдди из команды Сев.Ирландия делает неудачный навес.
16'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
ШАНС! Сэвилл Джордж нанес удар с лета, но не попал по воротам!
15'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
14'
14'
14'
13'
13'
Отличный пас сделал Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
12'
11'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
10'
10'
Даллас Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Враньеш Огнен и Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина.
9'
9'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
8'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина пробил со штрафного, но очень мимо цели.
7'
Льюис Джамал из команды Сев.Ирландия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
6'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Вишча Эдин наказан за толчок Даллас Стюарт
4'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Бойс Лайам из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
ШАНС! Сэвилл Джордж нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Босния и Герцеговина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина
78.4% (138)
Ничья:
16.5% (29)
Северная Ирландия
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Босния и Герцеговина:
28.4% (50)
2:1 Босния и Герцеговина:
28.4% (50)
2:0 Босния и Герцеговина:
17% (30)
1:1 Ничья:
13.6% (24)
1:2 Северная Ирландия:
3.4% (6)
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