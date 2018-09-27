Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Молдова

Стадион: Динамо
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Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - МолдоваДо начала игры, которая состоится 15.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Беларусь - Молдова
Беларусь
87.8% (72)
Ничья:
11% (9)
Молдова
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Беларусь:
34.1% (28)
2:1 Беларусь:
31.7% (26)
2:0 Беларусь:
17.1% (14)
1:1 Ничья:
7.3% (6)
0:0 Ничья:
2.4% (2)
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