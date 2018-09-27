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2018-2019
Стадион:
Беларусь
 
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Молдова
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Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Молдова

До начала игры, которая состоится 15.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Беларусь - Молдова
Беларусь
87.8% (72)
Ничья:
11% (9)
Молдова
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Беларусь:
34.1% (28)
Беларусь:
31.7% (26)
Беларусь:
17.1% (14)
Ничья:
7.3% (6)
Ничья:
2.4% (2)
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