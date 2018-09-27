Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Англия

Стадион: Бенито Вильямарин
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - АнглияДо начала игры, которая состоится 15.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Испания - Англия
Испания
74.7% (65)
Ничья:
17.2% (15)
Англия
8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Испания:
48.3% (42)
2:0 Испания:
9.2% (8)
1:0 Испания:
8% (7)
2:2 Ничья:
6.9% (6)
1:1 Ничья:
6.9% (6)
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