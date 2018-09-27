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2018-2019
Стадион:
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Англия

До начала игры, которая состоится 15.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Испания - Англия
Испания
74.7% (65)
Ничья:
17.2% (15)
Англия
8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
48.3% (42)
Испания:
9.2% (8)
Испания:
8% (7)
Ничья:
6.9% (6)
Ничья:
6.9% (6)
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