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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ратина
1:0
46' ГолСоири Пюрю
74' Желтая карточкаМанолас Костас
2:0
89' ГолКамара Глен
|
46'
1:0
74'
89'
2:0
Состав команд
22
Райтала
Юкка
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
Финляндия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 4 Тойвио Йоона Защитник
- 2 Араюури Паулус Защитник
- 18 Уронен Йере Защитник
- 7 Лод Робин Полузащитник
- 6 Камара Глен Полузащитник
- 14 Спарв Тим Полузащитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 20 Туоминен Яссе Нападающий
- 10 Пукки Теэму Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Яаккола Ансси Вратарь
- 12 Йоронен Йессе Вратарь
- 5 Вяйсянен Саули Защитник
- 19 Лам Томас Защитник
- 15 Халсти Маркус Защитник
- 17 Пиринен Юха Защитник
- 8 Тейлор Роберт Полузащитник
- 11 Шуллер Расмус Полузащитник
- 16 Форселль Петтери Нападающий
- 21 Карялайнен Расмус Нападающий
- 3 Скрабб Симон Нападающий
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- Главный тренер: Канерва Маркку
Греция 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 19 Папастатопулос Сократис Защитник
- 4 Манолас Костас Защитник
- 23 Цимикас Костас Защитник
- 8 Зека Родригес Полузащитник
- 6 Циолис Александрос Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 10 Фортунис Костас Полузащитник
- 18 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карнезис Орестис Вратарь
- 12 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 15 Лабропулос Вассилис Защитник
- 21 Яннулис Димитрис Защитник
- 20 Коловециос Димитрис Защитник
- 3 Цавелас Георгиос Защитник
- 22 Фетфатцидис Иоаннис Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 16 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 17 Карелис Никос Нападающий
- 9 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Скиббе Михаэль
Предыдущие игры
Финляндия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 12.10.2018 Эстония 0:1 Финляндия ЛНУ
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2018 Финляндия 5:0 Мальта ТМС
- 23.03.2018 Македония 0:0 Финляндия ТМС
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Косово 0:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2017 Австрия 1:1 Финляндия ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 09.01.2017 Марокко 0:1 Финляндия ТМС
- 12.11.2016 Украина 1:0 Финляндия ОМЧ2Е
Греция (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия ЛНУ
- 11.09.2018 Венгрия 2:1 Греция ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 15.05.2018 Саудовская Аравия 2:0 Греция ТМС
- 27.03.2018 Египет 0:1 Греция ТМС
- 23.03.2018 Греция 0:1 Швейцария ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Босния и Герцеговина 0:0 Греция ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Голландия 1:2 Греция ТМС
Последние игры между собой
Финляндия
Греция
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|2.
|Греция
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|3.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Карялайнен Расмус выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Камара Глен бьет в цель!
86'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
74'
Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
73'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Кулурис Эфтимос выходит на его замену.
55'
Греция делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
46'
Г О О О О Л - Соири Пюрю бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Папастатопулос Сократис уходит с поля, а Цавелас Георгиос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ratina Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Греция
Финляндия
21.6% (38)
Ничья:
55.1% (97)
Греция
23.3% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
46% (81)
0:1 Греция:
12.5% (22)
1:0 Финляндия:
9.1% (16)
2:1 Финляндия:
9.1% (16)
1:2 Греция:
8.5% (15)
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