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2018-2019
Стадион:
Финляндия
2:0
Конец матча
Греция
0'
1:0
46' Гол
Соири Пюрю
74' Желтая карточка
Манолас Костас
2:0
89' Гол
Камара Глен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Финляндия делает замену. Туоминен Яссе уходит с поля, а Карялайнен Расмус выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Камара Глен бьет в цель!
86'
Финляндия делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
73'
Греция делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Кулурис Эфтимос выходит на его замену.
55'
Греция делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Соири Пюрю бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Папастатопулос Сократис уходит с поля, а Цавелас Георгиос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Финляндия делает замену. Пукки Теэму уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ratina Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Греция
Финляндия
21.6% (38)
Ничья:
55.1% (97)
Греция
23.3% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
46% (81)
Греция:
12.5% (22)
Финляндия:
9.1% (16)
Финляндия:
9.1% (16)
Греция:
8.5% (15)
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