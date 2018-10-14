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Австрия (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
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Текстовая онлайн трансляция матча Австрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 2 часа 3 минуты.
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Прогнозы на матч Австрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Австрия (до 21 года)
26.1% (6)
Ничья:
30.4% (7)
Россия (до 21 года)
43.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
26.1% (6)
Ничья:
21.7% (5)
Австрия (до 21 года):
8.7% (2)
Россия (до 21 года):
8.7% (2)
Австрия (до 21 года):
8.7% (2)
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