Текстовая онлайн трансляция матча Австрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Австрия (до 21 года) (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.10.2018 Сербия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 11.09.2018 Гибралтар (до 21 года) 0:5 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2018 Австрия (до 21 года) 2:1 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 03.06.2018 Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года) ТМ(2Г
- 31.05.2018 Австрия (до 21 года) 0:3 Чехия (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.03.2018 Австрия (до 21 года) 2:0 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 22.03.2018 Австрия (до 21 года) 0:5 Дания (до 21 года) ТМ(2Г
- 14.11.2017 Македония (до 21 года) 0:4 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 10.11.2017 Австрия (до 21 года) 1:3 Сербия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 10.10.2017 Армения (до 21 года) 0:5 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2017 Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 04.09.2017 Австрия (до 21 года) 1:1 Хорватия (до 21 года) ТМ(2Г
- 01.09.2017 Австрия (до 21 года) 2:2 Финляндия (до 21 года) ТМ(2Г
- 12.06.2017 Австрия (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) ТМ(2Г
- 08.06.2017 Австрия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 27.03.2017 Голландия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) ТМ(2Г
- 15.11.2016 Испания (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) ЧЕД2ГОМРПО
- 11.11.2016 Австрия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) ЧЕД2ГОМРПО
- 11.10.2016 Австрия (до 21 года) 1:4 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Фарерские острова (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
Россия (до 21 года) (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 12.10.2018 Россия (до 21 года) 5:1 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 11.09.2018 Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2018 Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) ТМ(2Г
- 20.05.2018 Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.03.2018 Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.03.2018 Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 14.11.2017 Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2017 Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 10.10.2017 Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2017 Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2017 Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.08.2017 Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.05.2017 Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.05.2017 Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 28.03.2017 Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) ТМ(2Г
- 24.03.2017 Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 14.11.2016 Россия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Россия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Финляндия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Германия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
Последние игры между собой
Австрия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия (до 21 года)
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Австрия (до 21 года)
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Россия (до 21 года)
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|4.
|Армения (до 21 года)
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|5.
|Македония (до 21 года)
|9
|1
|1
|7
|11 - 23
|4
|6.
|Гибралтар (до 21 года)
|9
|1
|0
|8
|1 - 30
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Австрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 2 часа 3 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Австрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Австрия (до 21 года)
26.1% (6)
Ничья:
30.4% (7)
Россия (до 21 года)
43.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Россия (до 21 года):
26.1% (6)
1:1 Ничья:
21.7% (5)
2:1 Австрия (до 21 года):
8.7% (2)
0:1 Россия (до 21 года):
8.7% (2)
2:0 Австрия (до 21 года):
8.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация