Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Андорра

Стадион: Астана-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - АндорраДо начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Казахстан - Андорра
Казахстан
80.4% (37)
Ничья:
4.3% (2)
Андорра
15.2% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Казахстан:
34.8% (16)
2:1 Казахстан:
15.2% (7)
1:0 Казахстан:
15.2% (7)
3:0 Казахстан:
8.7% (4)
0:2 Андорра:
8.7% (4)
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