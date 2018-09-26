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2018-2019
Стадион:
Казахстан
 
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Андорра
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Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Андорра

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Казахстан - Андорра
Казахстан
80.4% (37)
Ничья:
4.3% (2)
Андорра
15.2% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Казахстан:
34.8% (16)
Казахстан:
15.2% (7)
Казахстан:
15.2% (7)
Казахстан:
8.7% (4)
Андорра:
8.7% (4)
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