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Стадион:
Армения
 
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Македония
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Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Македония

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.
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Прогнозы на матч Армения - Македония
Армения
51.1% (23)
Ничья:
20% (9)
Македония
28.9% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
28.9% (13)
Ничья:
20% (9)
Македония:
20% (9)
Армения:
8.9% (4)
Армения:
8.9% (4)
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