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2018-2019
Стадион:
Франция
 
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Германия
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Германия

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Франция - Германия
Франция
50% (25)
Ничья:
38% (19)
Германия
12% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
36% (18)
Ничья:
26% (13)
Германия:
12% (6)
Ничья:
8% (4)
Франция:
6% (3)
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