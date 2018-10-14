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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Голландия

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Голландия
Бельгия
76% (38)
Ничья:
20% (10)
Голландия
4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
44% (22)
Ничья:
14% (7)
Бельгия:
12% (6)
Бельгия:
8% (4)
Бельгия:
8% (4)
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