Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Голландия

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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ГолландияДо начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Голландия
Бельгия
76% (38)
Ничья:
20% (10)
Голландия
4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бельгия:
44% (22)
1:1 Ничья:
14% (7)
2:0 Бельгия:
12% (6)
1:0 Бельгия:
8% (4)
3:1 Бельгия:
8% (4)
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