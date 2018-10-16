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  5. Лига B. Группа 4
2018-2019
Стадион: Зрители: 38321
Ирландия
0:1
Конец матча
Уэльс
0'
16' Желтая карточка
Лонг Кевин
33' Желтая карточка
Дэвис Бен
49' Желтая карточка
Макклин Джеймс
0:1
58' Гол
Уилсон Гарри
71' Желтая карточка
Лонг Шейн
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Уэльс вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
95'
Артер Гарри мяч отрикошетил от ворот
95'
Плохо сыграл Лоуренс Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
95'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой справа.
95'
Уильямс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Ирландия имеет хороший шанс забить.
94'
Рэндолф Даррен из команды Ирландия сделал отличный сейв!
94'
Рэндолф Даррен не дал случится голу! Томас Джордж должен был забивать, но Рэндолф Даррен сделал отличный сейв
94'
Робертс Тайлер из команды Уэльс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Уэльс начинает контратаку
93'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
93'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой справа.
93'
Даффи Шейн из команды Ирландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
Хорошую попытку сделал Макклин Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Даффи Шейн из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
92'
Лонг Шейн из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
91'
Лонг Шейн из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
91'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Уэльс
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Хоган Скотт из команды Ирландия делает неудачный навес.
89'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
89'
Макклин Джеймс делает длинную передачу вперед
89'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Магуайр Шон из команды Ирландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лонг Шейн из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
88'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Кинг Энди
86'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Уэльс
85'
Даффи Шейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Ирландия имеет хороший шанс забить.
85'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Уэльс делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Уилсон Гарри уходит с поля и его заменяет Гантер Кристофер
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
83'
Ирландия контролирует мяч.
83'
Хоган Скотт нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
83'
Магуайр Шон из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
83'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
82'
Брукс Дэвид из команды Уэльс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Лоуренс Том из команды Уэльс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
82'
Уилсон Гарри из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
82'
Кио Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
81'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 38321 болельщиков
81'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дэвис Бен из команды Уэльс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
79'
Ирландия контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Ирландия
78'
ШАНС! Робертс Тайлер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Дэвис Бен из команды Уэльс делает пас партнеру.
76'
Удар от ворот произведет Ирландия
76'
ШАНС! Лоуренс Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Лоуренс Том из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
76'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
76'
Удар от ворот произведет Ирландия
75'
Ирландия делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Лонг Кевин уходит с поля и его заменяет Хоган Скотт
75'
Какой промах! Честер Джеймс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
75'
Уилсон Гарри из команды Уэльс делает отличный кросс...
Угловой
75'
Уилсон Гарри из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Тактическая замена. Смит Мэтт уходит с поля и его заменяет Томас Джордж
75'
Макклин Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Лоуренс Том нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Лоуренс Том из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
74'
Уэльс начинает контратаку
74'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Удар от ворот произведет Ирландия
73'
Лоуренс Том из команды Уэльс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия играет слишком грубо. Лоуренс Том оказался на газоне.
Желтая карточка
71'
Лонг Шейн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
71'
Лонг Шейн из команды Ирландия опасно и грубо сыграл. Дэвис Бен пострадал.
71'
Дэвис Бен из команды Уэльс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Выглядело как неплохой момент. Робертс Тайлер из команды Уэльс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
Аллен Джо из команды Уэльс делает передачу одноклубнику.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Дэвис Бен из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Даффи Шейн наказан за толчок Робертс Тайлер
68'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Ирландия контролирует мяч.
67'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Хорошую попытку сделал Хендрик Джефф. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Отличные скиллы показывает Хендрик Джефф, обводя своих соперников
67'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает пас партнеру.
66'
Магуайр Шон из команды Ирландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Лонг Шейн из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
66'
Честер Джеймс из команды Уэльс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает пас партнеру.
65'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Дэвис Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Смит Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
64'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
63'
Лонг Шейн из команды Ирландия в офсайде
63'
Хендрик Джефф из команды Ирландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Робертс Коннор II из команды Уэльс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
61'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Тактическая замена. Робинсон Каллум уходит с поля и его заменяет Магуайр Шон
60'
Лоуренс Том нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Уилсон Гарри из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Уилсон Гарри из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
59'
Лоуренс Том мяч отрикошетил от ворот
Описание гола
58'
Г О О О О Л Уилсон Гарри закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
57'
Артер Гарри из команды Ирландия опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
Фол, нарушение
57'
Хендрик Джефф из команды Ирландия вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уилсон Гарри не пострадал и надо продолжать игру!
56'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Тактическая замена. О’Брайен Эйден уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
56'
Ирландия контролирует мяч.
Офсайд
55'
Робертс Тайлер из команды Уэльс в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
54'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
52'
Робертс Тайлер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
52'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
52'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
52'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Уэльс контролирует мяч.
51'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
49'
Макклин Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Уилсон Гарри
49'
Уэльс начинает контратаку
49'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Артер Гарри из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Смит Мэтт
48'
Честер Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Макклин Джеймс из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия играет слишком грубо. Дэвис Бен оказался на газоне.
47'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Уэльс контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Робертс Тайлер из команды Уэльс пасует в штрафную, но Рэндолф Даррен выходит и ловит мяч.
46'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Уэльс контролирует мяч.
44'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
43'
Ирландия контролирует мяч.
43'
Ирландия контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Смит Мэтт
42'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Робинсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает пас партнеру.
41'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает пас партнеру.
40'
Уэльс контролирует мяч.
40'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
39'
Лоуренс Том наказан за толчок Кио Ричард
39'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Даффи Шейн нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
Угловой
37'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой справа.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Дэвис Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хорошую попытку сделал Робертс Тайлер. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Робертс Коннор II из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
35'
Уэльс имеет хороший шанс забить.
35'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Уэльс контролирует мяч.
Желтая карточка
33'
Дэвис Бен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
33'
Дэвис Бен из команды Уэльс опасно и грубо сыграл. Артер Гарри пострадал.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что О’Брайен Эйден из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Честер Джеймс
33'
О’Брайен Эйден нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Ирландия контролирует мяч.
31'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Ирландия контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
29'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ирландия контролирует мяч.
28'
Уэльс контролирует мяч.
28'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Даффи Шейн из команды Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Дэвис Бен из команды Уэльс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Уэльс контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Артер Гарри из команды Ирландия пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
19'
Удар от ворот произведет Ирландия
17'
Уэльс контролирует мяч.
Желтая карточка
16'
Лонг Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Лонг Кевин атаковал сзади соперника. Это Брукс Дэвид заработал своей команде штрафной
16'
Уэльс контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Уэльс контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
14'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Лоуренс Том задерживает мяч рукой
12'
Уэльс контролирует мяч.
12'
Дэвис Бен из команды Уэльс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
11'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой справа.
10'
Хенесси Уэйн из команды Уэльс сделал отличный сейв!
10'
Должен был быть гол! Кристи Сайрус имел отличный шанс, но Хенесси Уэйн не дал голу состоятся!
9'
Смит Мэтт ошибается в защите.
9'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
9'
Уильямс Эшли из команды Уэльс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
9'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой слева.
8'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Макклин Джеймс из команды Ирландия навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Уэльс контролирует мяч.
6'
Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Ирландия контролирует мяч.
4'
Робертс Коннор II из команды Уэльс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
4'
Уилсон Гарри из команды Уэльс разыграл угловой с правого угла.
4'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Робертс Коннор II из команды Уэльс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Лоуренс Том из команды Уэльс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
Офсайд
1'
Робертс Тайлер из команды Уэльс в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ирландия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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