Стадион: Авива Зрители: 38321
16' Желтая карточкаЛонг Кевин
33' Желтая карточкаДэвис Бен
49' Желтая карточкаМакклин Джеймс
0:1
58' ГолУилсон Гарри
71' Желтая карточкаЛонг Шейн
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Уэльс вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
95'
Артер Гарри мяч отрикошетил от ворот
95'
Плохо сыграл Лоуренс Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
95'
Уильямс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Ирландия имеет хороший шанс забить.
94'
Рэндолф Даррен из команды Ирландия сделал отличный сейв!
94'
Рэндолф Даррен не дал случится голу! Томас Джордж должен был забивать, но Рэндолф Даррен сделал отличный сейв
94'
Робертс Тайлер из команды Уэльс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
93'
93'
93'
Даффи Шейн из команды Ирландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
Хорошую попытку сделал Макклин Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Даффи Шейн из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
91'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Уэльс
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Хоган Скотт из команды Ирландия делает неудачный навес.
89'
89'
Макклин Джеймс делает длинную передачу вперед
89'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Магуайр Шон из команды Ирландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
88'
87'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Кинг Энди
86'
86'
Удар от ворот произведет Уэльс
85'
Даффи Шейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Ирландия имеет хороший шанс забить.
85'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Уэльс делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Уилсон Гарри уходит с поля и его заменяет Гантер Кристофер
84'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
83'
83'
Хоган Скотт нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
83'
Магуайр Шон из команды Ирландия делает передачу одноклубнику.
83'
82'
Брукс Дэвид из команды Уэльс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Лоуренс Том из команды Уэльс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
82'
Кио Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 38321 болельщиков
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
80'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Брукс Дэвид из команды Уэльс делает пас партнеру.
79'
78'
78'
ШАНС! Робертс Тайлер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
76'
ШАНС! Лоуренс Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Лоуренс Том из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
75'
Ирландия делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Лонг Кевин уходит с поля и его заменяет Хоган Скотт
75'
Какой промах! Честер Джеймс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
75'
Уилсон Гарри из команды Уэльс делает отличный кросс...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Тактическая замена. Смит Мэтт уходит с поля и его заменяет Томас Джордж
75'
Макклин Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Лоуренс Том нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Лоуренс Том из команды Уэльс идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
73'
Лоуренс Том из команды Уэльс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
72'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия играет слишком грубо. Лоуренс Том оказался на газоне.
71'
Лонг Шейн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
70'
70'
Выглядело как неплохой момент. Робертс Тайлер из команды Уэльс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Даффи Шейн наказан за толчок Робертс Тайлер
68'
67'
67'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Хорошую попытку сделал Хендрик Джефф. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Отличные скиллы показывает Хендрик Джефф, обводя своих соперников
67'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает пас партнеру.
66'
Магуайр Шон из команды Ирландия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Честер Джеймс из команды Уэльс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Доэрти Мэтт из команды Ирландия делает пас партнеру.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Дэвис Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Смит Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
63'
63'
Хендрик Джефф из команды Ирландия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
62'
62'
Робертс Коннор II из команды Уэльс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Тактическая замена. Робинсон Каллум уходит с поля и его заменяет Магуайр Шон
60'
Лоуренс Том нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Уилсон Гарри из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
60'
59'
Лоуренс Том мяч отрикошетил от ворот
58'
Г О О О О Л Уилсон Гарри закручивает штрафной в сетку! Великолепно
57'
Артер Гарри из команды Ирландия опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
57'
Хендрик Джефф из команды Ирландия вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уилсон Гарри не пострадал и надо продолжать игру!
56'
56'
Тактическая замена. О’Брайен Эйден уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
56'
55'
Робертс Тайлер из команды Уэльс в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
52'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
52'
Робертс Тайлер из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
52'
52'
52'
51'
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
Макклин Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Уилсон Гарри
49'
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Артер Гарри из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Смит Мэтт
48'
48'
47'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия играет слишком грубо. Дэвис Бен оказался на газоне.
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Робертс Тайлер из команды Уэльс пасует в штрафную, но Рэндолф Даррен выходит и ловит мяч.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
44'
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Смит Мэтт
42'
41'
Робинсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает пас партнеру.
41'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает пас партнеру.
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
39'
Лоуренс Том наказан за толчок Кио Ричард
39'
39'
37'
Даффи Шейн нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
37'
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Дэвис Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хорошую попытку сделал Робертс Тайлер. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Робертс Коннор II из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
34'
33'
Дэвис Бен получает желтую карточку за неспортивное поведение
33'
Дэвис Бен из команды Уэльс опасно и грубо сыграл. Артер Гарри пострадал.
33'
Судья сигнализирует, что О’Брайен Эйден из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Честер Джеймс
33'
О’Брайен Эйден нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
29'
29'
28'
28'
28'
27'
26'
26'
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
25'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Даффи Шейн из команды Ирландия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
23'
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Артер Гарри из команды Ирландия пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
19'
17'
16'
Лонг Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
16'
Судья свистит. Лонг Кевин атаковал сзади соперника. Это Брукс Дэвид заработал своей команде штрафной
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
14'
Хендрик Джефф из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Макклин Джеймс из команды Ирландия делает пас партнеру.
13'
Лоуренс Том задерживает мяч рукой
12'
12'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Хенесси Уэйн из команды Уэльс сделал отличный сейв!
10'
Должен был быть гол! Кристи Сайрус имел отличный шанс, но Хенесси Уэйн не дал голу состоятся!
9'
Смит Мэтт ошибается в защите.
9'
9'
Уильямс Эшли из команды Уэльс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Хендрик Джефф из команды Ирландия подал угловой слева.
8'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Макклин Джеймс из команды Ирландия навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
6'
5'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
4'
Робертс Коннор II из команды Уэльс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
4'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Робертс Коннор II из команды Уэльс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Лоуренс Том из команды Уэльс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Уэльс поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
1'
Робертс Тайлер из команды Уэльс в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ирландия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация