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Стадион: Зрители: 9876
Швеция
1:1
Конец матча
Словакия
0'
36' Желтая карточка
Сабо Эрик
1:0
52' Гол
Гвидетти Йон
1:1
84' Гол
Руснак Альберт
90' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9876 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
92'
Крафт Эмиль из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
92'
Папаяннопулос Сотирис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Папаяннопулос Сотирис из команды Швеция играет слишком грубо. Беро Матуш оказался на газоне.
92'
Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой справа.
91'
Петерсон Кристофер из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Грегуш Ян наказан за толчок Гвидетти Йон
90'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
90'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Дуда Ондрей нанес удар, мяч был парирован, но Нордфельдт Кристоффер не удержал его в руках.
Угловой
90'
Дуда Ондрей из команды Словакия разыграл угловой с правого угла.
89'
Шкриньяр Милан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Нордфельдт Кристоффер перевел мяч на угловой.
89'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Роден Маркус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Руснак Альберт
88'
Нордфельдт Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Сабо Эрик из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
87'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой слева.
87'
Шатка Любомир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Ольссон Мартин из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Берг Маркус
85'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Грегуш Ян сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Словакия переиграл вратаря дальним ударом!
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Шкртел Мартин уходит с поля и его заменяет Шатка Любомир
83'
Игрок команды Швеция делает подачу своему товарищу по команде.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Папаяннопулос Сотирис
82'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой справа.
82'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Роден Маркус
81'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
81'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
Тактическая замена. Гранквист Андреас уходит с поля и его заменяет Папаяннопулос Сотирис
80'
Хороший удар издали нанес Хильемарк Оскар, но отличный сейв сделал Дубравка Мартин. Угловой.
80'
Гвидетти Йон из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
79'
Гвидетти Йон пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
79'
После штрафного удара,который нанес Дуда Ондрей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Ольссон Кристоффер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Ганцко Давид
77'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Ольссон Кристоффер
76'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Хильемарк Оскар из команды Швеция делает пас партнеру.
74'
Отличные скиллы показывает Хильемарк Оскар, обводя своих соперников
74'
Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Хильемарк Оскар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Шкриньяр Милан ошибается в защите.
73'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Мраз Самуэл нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Беро Матуш из команды Словакия забрасывает мяч в штрафную.
72'
Удар от ворот произведет Словакия
72'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
71'
Ольссон Мартин из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Мраз Самуэл
Фол, нарушение
71'
Беро Матуш наказан за толчок Классон Виктор
70'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
69'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ольссон Мартин из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Грошовски Патрик из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
68'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Швеция контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Словакия
67'
ШАНС! Берг Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Удар от ворот произведет Швеция
67'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
67'
Тактическая замена. Мак Роберт II уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
66'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Классон Виктор
66'
Тактическая замена. Андерссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Берг Маркус
65'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Янссон Понтус нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
Угловой
65'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
64'
Хильемарк Оскар из команды Швеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Андерссон Себастьян из команды Швеция делает пас партнеру.
64'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сабо Эрик из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Ольссон Кристоффер грубо играет против соперника. Пострадал Гамшик Марек
62'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
61'
Дурмаз Джимми из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
61'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
61'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
60'
Дубравка Мартин сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
60'
Сабо Эрик из команды Словакия делает пас партнеру.
60'
Экдаль Олбин из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
58'
Немец Адам из команды Словакия в офсайде
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Ольссон Кристоффер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Грошовски Патрик
57'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
57'
Хильемарк Оскар из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
57'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Грошовски Патрик
56'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
56'
Ганцко Давид пробует нанести удар издали, но Нордфельдт Кристоффер держит все под контролем
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
55'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Шанс! Ольссон Мартин из команды Швеция пробил головой, но мимо
54'
Гвидетти Йон из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Ольссон Кристоффер
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Гвидетти Йон забивает!
52'
Плохо сыграл Сабо Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Швеция
52'
ШАНС! Немец Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Куцка Юрай нанес удар издали, а Нордфельдт Кристоффер отбил его обратно в игру!
51'
Ольссон Мартин из команды Швеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
50'
Куцка Юрай наказан за толчок Экдаль Олбин
50'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
49'
Гранквист Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гамшик Марек из команды Словакия делает передачу одноклубнику.
49'
Руснак Альберт из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
48'
Удар от ворот произведет Словакия
48'
Шанс! Гранквист Андреас из команды Швеция пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
47'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дурмаз Джимми и Экдаль Олбин из команды Швеция.
47'
Ольссон Мартин из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
46'
Мак Роберт II из команды Словакия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Йонссон Карл-Йохан уходит с поля и его заменяет Нордфельдт Кристоффер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Гвидетти Йон наказан за толчок Сабо Эрик
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Словакия контролирует мяч.
42'
Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Швеция начинает контратаку
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Гранквист Андреас из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Немец Адам
41'
Удар от ворот произведет Швеция
41'
Шанс! Ганцко Давид из команды Словакия пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Гамшик Марек из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
40'
Словакия контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Крафт Эмиль наказан за толчок Мак Роберт II
39'
Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Ольссон Мартин из команды Швеция отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Дурмаз Джимми из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
38'
Гранквист Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гамшик Марек из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
38'
Словакия контролирует мяч.
37'
Мак Роберт II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Словакия начинает контратаку
36'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Сабо Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Сабо Эрик из команды Словакия играет слишком грубо. Дурмаз Джимми оказался на газоне.
35'
Словакия контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
34'
Удар от ворот произведет Швеция
34'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Андерссон Себастьян из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
33'
Швеция контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Словакия
32'
Шанс! Андерссон Себастьян из команды Швеция пробил головой, но мимо
31'
Хильемарк Оскар из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
31'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
30'
Хильемарк Оскар из команды Швеция навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
29'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Гвидетти Йон из команды Швеция делает пас партнеру.
29'
Дурмаз Джимми из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Хорошую попытку сделал Немец Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Мак Роберт II
28'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Руснак Альберт из команды Словакия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
26'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гранквист Андреас
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Руснак Альберт нанес удар в каркас ворот!
24'
Словакия контролирует мяч.
24'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гамшик Марек из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
23'
Словакия контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Швеция
22'
ШАНС! Гамшик Марек нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Мак Роберт II из команды Словакия делает пас партнеру.
22'
Сабо Эрик из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
21'
Словакия контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
Словакия контролирует мяч.
19'
Словакия контролирует мяч.
18'
Швеция контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Швеция
18'
Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
17'
Руснак Альберт из команды Словакия подал угловой справа.
17'
Ольссон Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
17'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Мак Роберт II из команды Словакия подал угловой справа.
16'
Гамшик Марек мяч отрикошетил от ворот
16'
Руснак Альберт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Мак Роберт II
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Швеция контролирует мяч.
14'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Руснак Альберт из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
13'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
11'
Словакия контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Гранквист Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мак Роберт II из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
10'
Словакия имеет хороший шанс забить.
9'
Швеция имеет хороший шанс забить.
9'
Удар от ворот произведет Швеция
9'
Ганцко Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Мак Роберт II из команды Словакия делает пас партнеру.
8'
Словакия контролирует мяч.
7'
Гранквист Андреас из команды Швеция сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
7'
Дурмаз Джимми из команды Швеция подал угловой справа.
7'
Андерссон Себастьян из команды Швеция отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Удар от ворот произведет Словакия
6'
Ольссон Мартин из команды Швеция навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Словакия контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
5'
Куцка Юрай делает длинную передачу вперед
5'
Словакия контролирует мяч.
4'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
3'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Словакия контролирует мяч.
2'
Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Швеция контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Швеция начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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