Стадион: Френдс Арена Зрители: 9876
36' Желтая карточкаСабо Эрик
1:0
52' ГолГвидетти Йон
1:1
84' ГолРуснак Альберт
90' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9876 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
92'
Крафт Эмиль из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Папаяннопулос Сотирис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Папаяннопулос Сотирис из команды Швеция играет слишком грубо. Беро Матуш оказался на газоне.
92'
Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой справа.
91'
Петерсон Кристофер из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Грегуш Ян наказан за толчок Гвидетти Йон
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
90'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Дуда Ондрей нанес удар, мяч был парирован, но Нордфельдт Кристоффер не удержал его в руках.
90'
Дуда Ондрей из команды Словакия разыграл угловой с правого угла.
89'
Шкриньяр Милан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Нордфельдт Кристоффер перевел мяч на угловой.
89'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Роден Маркус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Руснак Альберт
88'
Нордфельдт Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой слева.
87'
Шатка Любомир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
86'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Берг Маркус
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
84'
Грегуш Ян сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Словакия переиграл вратаря дальним ударом!
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Шкртел Мартин уходит с поля и его заменяет Шатка Любомир
83'
Игрок команды Швеция делает подачу своему товарищу по команде.
83'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Папаяннопулос Сотирис
82'
82'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция подал угловой справа.
82'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Роден Маркус
81'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
81'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
Тактическая замена. Гранквист Андреас уходит с поля и его заменяет Папаяннопулос Сотирис
80'
Хороший удар издали нанес Хильемарк Оскар, но отличный сейв сделал Дубравка Мартин. Угловой.
80'
Гвидетти Йон из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
79'
Гвидетти Йон пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
79'
После штрафного удара,который нанес Дуда Ондрей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
78'
Судья сигнализирует, что Ольссон Кристоффер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Ганцко Давид
77'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Ольссон Кристоффер
76'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Хильемарк Оскар из команды Швеция делает пас партнеру.
74'
Отличные скиллы показывает Хильемарк Оскар, обводя своих соперников
74'
74'
Хильемарк Оскар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Шкриньяр Милан ошибается в защите.
73'
73'
73'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Мраз Самуэл нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Беро Матуш из команды Словакия забрасывает мяч в штрафную.
72'
72'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
72'
71'
Ольссон Мартин из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Мраз Самуэл
71'
Беро Матуш наказан за толчок Классон Виктор
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
69'
69'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Судья сигнализирует, что Грошовски Патрик из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
68'
68'
67'
67'
ШАНС! Берг Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
67'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
67'
Тактическая замена. Мак Роберт II уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
66'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Классон Виктор
66'
Тактическая замена. Андерссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Берг Маркус
65'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Янссон Понтус нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
65'
64'
Хильемарк Оскар из команды Швеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Андерссон Себастьян из команды Швеция делает пас партнеру.
64'
63'
63'
Безумный фол. Ольссон Кристоффер грубо играет против соперника. Пострадал Гамшик Марек
62'
61'
Дурмаз Джимми из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
61'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
60'
Дубравка Мартин сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
60'
Экдаль Олбин из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
59'
59'
58'
Немец Адам из команды Словакия в офсайде
58'
Судья сигнализирует, что Ольссон Кристоффер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Грошовски Патрик
57'
57'
Хильемарк Оскар из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Грошовски Патрик
56'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
56'
Ганцко Давид пробует нанести удар издали, но Нордфельдт Кристоффер держит все под контролем
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
55'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Шанс! Ольссон Мартин из команды Швеция пробил головой, но мимо
54'
Гвидетти Йон из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Ольссон Кристоффер
52'
Г О О О О Л - Гвидетти Йон забивает!
52'
Плохо сыграл Сабо Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
52'
52'
ШАНС! Немец Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Куцка Юрай нанес удар издали, а Нордфельдт Кристоффер отбил его обратно в игру!
51'
Ольссон Мартин из команды Швеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Куцка Юрай наказан за толчок Экдаль Олбин
50'
49'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
Гамшик Марек из команды Словакия делает передачу одноклубнику.
49'
Руснак Альберт из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
48'
48'
Шанс! Гранквист Андреас из команды Швеция пробил головой, но мимо
48'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
47'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дурмаз Джимми и Экдаль Олбин из команды Швеция.
47'
46'
Мак Роберт II из команды Словакия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Йонссон Карл-Йохан уходит с поля и его заменяет Нордфельдт Кристоффер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гвидетти Йон наказан за толчок Сабо Эрик
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
43'
42'
42'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Швеция начинает контратаку
42'
Судья сигнализирует, что Гранквист Андреас из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Немец Адам
41'
41'
Шанс! Ганцко Давид из команды Словакия пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
40'
39'
Крафт Эмиль наказан за толчок Мак Роберт II
39'
39'
Ольссон Мартин из команды Швеция отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Дурмаз Джимми из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
38'
38'
38'
37'
Мак Роберт II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Словакия начинает контратаку
36'
36'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Сабо Эрик получил желтую карточку от судьи
36'
Сабо Эрик из команды Словакия играет слишком грубо. Дурмаз Джимми оказался на газоне.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
34'
34'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
33'
Судья сигнализирует, что Андерссон Себастьян из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
33'
32'
32'
Шанс! Андерссон Себастьян из команды Швеция пробил головой, но мимо
31'
Хильемарк Оскар из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
31'
30'
30'
Хильемарк Оскар из команды Швеция навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
29'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Гвидетти Йон из команды Швеция делает пас партнеру.
29'
Дурмаз Джимми из команды Швеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Хорошую попытку сделал Немец Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Мак Роберт II
28'
27'
Руснак Альберт из команды Словакия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
26'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гранквист Андреас
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Руснак Альберт нанес удар в каркас ворот!
24'
24'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
22'
22'
ШАНС! Гамшик Марек нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Мак Роберт II из команды Словакия делает пас партнеру.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
19'
18'
18'
18'
17'
Руснак Альберт из команды Словакия подал угловой справа.
17'
Ольссон Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Мак Роберт II из команды Словакия подал угловой справа.
16'
Гамшик Марек мяч отрикошетил от ворот
16'
Руснак Альберт пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Мак Роберт II
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
14'
13'
Руснак Альберт из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
10'
Мак Роберт II из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
10'
Словакия имеет хороший шанс забить.
9'
Швеция имеет хороший шанс забить.
9'
9'
Ганцко Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Мак Роберт II из команды Словакия делает пас партнеру.
8'
7'
Гранквист Андреас из команды Швеция сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Дурмаз Джимми из команды Швеция подал угловой справа.
7'
Андерссон Себастьян из команды Швеция отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
6'
Ольссон Мартин из команды Швеция навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
5'
Куцка Юрай делает длинную передачу вперед
5'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
3'
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Швеция начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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