Стадион: Уллевааль Зрители: 9523
14' Желтая карточкаБандаловски Иван
21' Желтая карточкаСельнес Оле
1:0
31' ГолЭльюнусси Мохамед
35' Желтая карточкаЗанев Петар
45' Желтая карточкаЧорбаджийски Божидар
72' Желтая карточкаБодуров Николай
83' Желтая карточкаНеделев Тодор
85' Желтая карточкаМалинов Кристиян
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Норвегия вырывает победу
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9523 болельщиков
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия играет слишком грубо. Бандаловски Иван оказался на газоне.
94'
94'
Попов Ивелин из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Судья свистит. Бодуров Николай атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
92'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
91'
91'
Нордтвейт Ховард ошибается в защите.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
89'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
89'
88'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Десподов Кирилл из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
Матч возобновлен
86'
Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Малинов Кристиян получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Малинов Кристиян грубо играет против соперника. Пострадал Эльюнусси Мохамед
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Малинов Кристиян
84'
84'
ШАНС! Хенриксен Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Как он промахнулся? Кинг Джошуа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
83'
Неделев Тодор получил желтую карточку от судьи
82'
Судья свистит. Неделев Тодор атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
82'
81'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Малинов Кристиян из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
78'
Тактическая замена. Костадинов Георги уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
77'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
76'
76'
75'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
75'
Опасность предотвращена - Бандаловски Иван из команды Болгария вступил в отбор удачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
74'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Неделев Тодор из команды Болгария подал угловой слева.
74'
Элабделлауи Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Занев Петар из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
73'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
72'
Бодуров Николай получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Бодуров Николай грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
72'
Костадинов Георги из команды Болгария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Костадинов Георги
70'
Судья свистит. Бодуров Николай атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
69'
Йохансен Стефан наказан за толчок Малинов Кристиян
69'
69'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
69'
68'
68'
68'
67'
67'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
66'
66'
Бандаловски Иван из команды Болгария навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Судья сигнализирует, что Алеесами Хайтам из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Малинов Кристиян
65'
65'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Хорошую попытку сделал Десподов Кирилл. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Десподов Кирилл из команды Болгария идет с мячом вперед на обострение...
64'
Болгария начинает контратаку
64'
Элюнусси Тарик нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Божиков Васил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Костадинов Георги наказан за толчок Эльюнусси Мохамед
62'
Хорошую попытку сделал Попов Ивелин. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Божиков Васил заработал фол
61'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Судья свистит. Нордтвейт Ховард атаковал сзади соперника. Это Костадинов Георги заработал своей команде штрафной
60'
60'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
59'
Рустед Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
59'
Божиков Васил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Тактическая замена. Славчев Симеон уходит с поля и его заменяет Малинов Кристиян
58'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
57'
Судья сигнализирует, что Славчев Симеон из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Йохансен Стефан
57'
57'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
57'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бандаловски Иван из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
ШАНС! Попов Ивелин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Славчев Симеон из команды Болгария делает передачу одноклубнику.
55'
Бодуров Николай из команды Болгария делает передачу одноклубнику.
55'
Неделев Тодор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Йохансен Стефан наказан за толчок Попов Ивелин
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Славчев Симеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Бодуров Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кинг Джошуа из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
52'
Назначен штрафной. Пострадал Элюнусси Тарик, его свалил Божиков Васил.
52'
51'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Судья сигнализирует, что Неделев Тодор из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
50'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
49'
49'
Болгария делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
49'
Тактическая замена. Чорбаджийски Божидар уходит с поля и его заменяет Василев Радослав
49'
49'
Неделев Тодор мяч отрикошетил от ворот
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
Чорбаджийски Божидар получил желтую карточку от судьи
46'
Судья свистит. Чорбаджийски Божидар атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
45'
Кинг Джошуа из команды Норвегия в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Бандаловски Иван наказан за толчок Сельнес Оле
44'
43'
43'
43'
Бодуров Николай делает длинную передачу вперед
42'
42'
Отличный пас сделал Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
41'
40'
Десподов Кирилл из команды Болгария в офсайде
40'
Опасность предотвращена - Элабделлауи Омар из команды Норвегия вступил в отбор удачно
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
39'
39'
38'
38'
Шанс! Бодуров Николай из команды Болгария пробил головой, но мимо
38'
Десподов Кирилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Йохансен Стефан наказан за толчок Занев Петар
37'
37'
37'
Рустед Сигурд из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Илиев Пламен пострадал.
36'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
36'
Хенриксен Маркус мяч отрикошетил от ворот
36'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Занев Петар получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Занев Петар грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
34'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Божиков Васил наказан за толчок Элюнусси Тарик
32'
31'
Отличный командный гол!
31'
Элабделлауи Омар сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия забил гол! Легко это для такого игрока, как Эльюнусси Мохамед
31'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
31'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Божиков Васил из команды Болгария.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
29'
Плохо сыграл Илиев Пламен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бандаловски Иван из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
27'
27'
26'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Илиев Пламен пострадал.
26'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Попов Ивелин из команды Болгария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Болгария начинает контратаку
25'
25'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Йохансен Стефан из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
24'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
23'
23'
Эльюнусси Мохамед нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Кинг Джошуа из команды Норвегия находит одноклубника четким пасом пяткой.
22'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
21'
Сельнес Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Безумный фол. Сельнес Оле грубо играет против соперника. Пострадал Славчев Симеон
20'
Попов Ивелин из команды Болгария в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Занев Петар заработал фол
20'
Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе
20'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
19'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Неделев Тодор не смог попасть в створ ударом издали
18'
Десподов Кирилл из команды Болгария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Десподов Кирилл, обводя своих соперников
17'
16'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия в офсайде
16'
16'
Чорбаджийски Божидар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Отличный пас сделал Йохансен Стефан из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Элабделлауи Омар мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
14'
Бандаловски Иван получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Бандаловски Иван грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
13'
13'
Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом
12'
Неделев Тодор задерживает мяч рукой
12'
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Славчев Симеон
11'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия играет слишком грубо. Костадинов Георги оказался на газоне.
10'
10'
Как он промахнулся? Кинг Джошуа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
Сельнес Оле разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
9'
8'
8'
8'
Бодуров Николай из команды Болгария хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
8'
Бандаловски Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
6'
6'
Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе
5'
Бодуров Николай из команды Болгария хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
4'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
2'
2'
Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Занев Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Славчев Симеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
1'
Элюнусси Тарик нарушает правила. Чорбаджийски Божидар пострадал
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Болгария начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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