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  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига C. Группа 3
2018-2019
Стадион: Зрители: 9523
Норвегия
1:0
Конец матча
Болгария
0'
14' Желтая карточка
Бандаловски Иван
21' Желтая карточка
Сельнес Оле
1:0
31' Гол
Эльюнусси Мохамед
35' Желтая карточка
Занев Петар
45' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
72' Желтая карточка
Бодуров Николай
83' Желтая карточка
Неделев Тодор
85' Желтая карточка
Малинов Кристиян
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Норвегия вырывает победу
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9523 болельщиков
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
94'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия играет слишком грубо. Бандаловски Иван оказался на газоне.
94'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
94'
Попов Ивелин из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
93'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
92'
Судья свистит. Бодуров Николай атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
92'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Болгария имеет хороший шанс забить.
92'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
91'
Нордтвейт Ховард ошибается в защите.
91'
Болгария имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Удар от ворот произведет Болгария
89'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
89'
Норвегия начинает контратаку
89'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Десподов Кирилл из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
88'
Занев Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
85'
Малинов Кристиян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Малинов Кристиян грубо играет против соперника. Пострадал Эльюнусси Мохамед
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Малинов Кристиян
84'
Удар от ворот произведет Болгария
84'
ШАНС! Хенриксен Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Как он промахнулся? Кинг Джошуа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
Эльюнусси Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Неделев Тодор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Неделев Тодор атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
82'
Норвегия начинает контратаку
81'
Бандаловски Иван из команды Болгария делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Малинов Кристиян из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
81'
Болгария контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Болгария
80'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
78'
Тактическая замена. Костадинов Георги уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
77'
Сельнес Оле из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Опасность предотвращена - Бандаловски Иван из команды Болгария вступил в отбор удачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Неделев Тодор из команды Болгария подал угловой слева.
74'
Элабделлауи Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Занев Петар из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
73'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
72'
Бодуров Николай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Бодуров Николай грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
72'
Костадинов Георги из команды Болгария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Костадинов Георги
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Бодуров Николай атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Йохансен Стефан наказан за толчок Малинов Кристиян
69'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
69'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Норвегия контролирует мяч.
68'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
66'
Удар от ворот произведет Норвегия
66'
Бандаловски Иван из команды Болгария навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Алеесами Хайтам из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Малинов Кристиян
65'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Хорошую попытку сделал Десподов Кирилл. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Десподов Кирилл из команды Болгария идет с мячом вперед на обострение...
64'
Болгария начинает контратаку
64'
Элюнусси Тарик нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Божиков Васил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эльюнусси Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Хорошую попытку сделал Попов Ивелин. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
61'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Божиков Васил заработал фол
61'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Болгария контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Нордтвейт Ховард атаковал сзади соперника. Это Костадинов Георги заработал своей команде штрафной
60'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
59'
Рустед Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
59'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
59'
Божиков Васил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Тактическая замена. Славчев Симеон уходит с поля и его заменяет Малинов Кристиян
58'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Славчев Симеон из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Йохансен Стефан
57'
Удар от ворот произведет Болгария
57'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
57'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бандаловски Иван из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
56'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Норвегия
55'
ШАНС! Попов Ивелин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Славчев Симеон из команды Болгария делает передачу одноклубнику.
55'
Бодуров Николай из команды Болгария делает передачу одноклубнику.
55'
Неделев Тодор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Йохансен Стефан наказан за толчок Попов Ивелин
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Славчев Симеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
54'
Бодуров Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кинг Джошуа из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Болгария
53'
Занев Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Элюнусси Тарик, его свалил Божиков Васил.
52'
Норвегия начинает контратаку
51'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Болгария имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Неделев Тодор из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
50'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Болгария поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
49'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Болгария делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
49'
Тактическая замена. Чорбаджийски Божидар уходит с поля и его заменяет Василев Радослав
49'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
49'
Неделев Тодор мяч отрикошетил от ворот
48'
Норвегия контролирует мяч.
47'
Норвегия контролирует мяч.
47'
Болгария контролирует мяч.
46'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
46'
Чорбаджийски Божидар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Чорбаджийски Божидар атаковал сзади соперника. Это Кинг Джошуа заработал своей команде штрафной
Офсайд
45'
Кинг Джошуа из команды Норвегия в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
44'
Бандаловски Иван наказан за толчок Сельнес Оле
44'
Болгария контролирует мяч.
43'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Норвегия
43'
Бодуров Николай делает длинную передачу вперед
42'
Удар от ворот произведет Болгария
42'
Отличный пас сделал Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
41'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
40'
Десподов Кирилл из команды Болгария в офсайде
40'
Опасность предотвращена - Элабделлауи Омар из команды Норвегия вступил в отбор удачно
40'
Болгария имеет хороший шанс забить.
40'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Норвегия контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Норвегия
39'
Болгария имеет хороший шанс забить.
38'
Удар от ворот произведет Норвегия
38'
Шанс! Бодуров Николай из команды Болгария пробил головой, но мимо
38'
Десподов Кирилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Йохансен Стефан наказан за толчок Занев Петар
37'
Болгария имеет хороший шанс забить.
37'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Рустед Сигурд из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Илиев Пламен пострадал.
Угловой
36'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
36'
Хенриксен Маркус мяч отрикошетил от ворот
36'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
35'
Занев Петар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Занев Петар грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
34'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Божиков Васил наказан за толчок Элюнусси Тарик
32'
Удар от ворот произведет Норвегия
31'
Отличный командный гол!
31'
Элабделлауи Омар сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия забил гол! Легко это для такого игрока, как Эльюнусси Мохамед
31'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
31'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Божиков Васил из команды Болгария.
30'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Плохо сыграл Илиев Пламен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бандаловски Иван из команды Болгария отправил кросс в штрафную...
29'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Норвегия контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Норвегия
27'
Удар от ворот произведет Болгария
27'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Илиев Пламен пострадал.
26'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
25'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Попов Ивелин из команды Болгария направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Болгария начинает контратаку
25'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Йохансен Стефан из команды Норвегия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
23'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
23'
Удар от ворот произведет Болгария
23'
Эльюнусси Мохамед нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Кинг Джошуа из команды Норвегия находит одноклубника четким пасом пяткой.
22'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кинг Джошуа из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Норвегия начинает контратаку
22'
Норвегия контролирует мяч.
21'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
21'
Сельнес Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Сельнес Оле грубо играет против соперника. Пострадал Славчев Симеон
Офсайд
20'
Попов Ивелин из команды Болгария в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
20'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Занев Петар заработал фол
20'
Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе
20'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
19'
Занев Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Норвегия
19'
Неделев Тодор не смог попасть в створ ударом издали
18'
Десподов Кирилл из команды Болгария делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Десподов Кирилл, обводя своих соперников
17'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия в офсайде
16'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
16'
Чорбаджийски Божидар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
16'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Удар от ворот произведет Болгария
15'
Отличный пас сделал Йохансен Стефан из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Элабделлауи Омар мяч отрикошетил от ворот
15'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эльюнусси Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Бандаловски Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Бандаловски Иван грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
13'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
12'
Неделев Тодор задерживает мяч рукой
12'
Болгария контролирует мяч.
12'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Болгария контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Славчев Симеон
Фол, нарушение
11'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия играет слишком грубо. Костадинов Георги оказался на газоне.
10'
Удар от ворот произведет Болгария
10'
Как он промахнулся? Кинг Джошуа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Алеесами Хайтам из команды Норвегия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
Сельнес Оле разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Болгария контролирует мяч.
8'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Болгария
8'
Бодуров Николай из команды Болгария хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Норвегия имеет хороший шанс забить.
8'
Бандаловски Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Норвегия контролирует мяч.
6'
Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе
5'
Бодуров Николай из команды Болгария хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Норвегия контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Болгария
3'
Рустед Сигурд из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
2'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
2'
Занев Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Славчев Симеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Бодуров Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
1'
Элюнусси Тарик нарушает правила. Чорбаджийски Божидар пострадал
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Болгария начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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