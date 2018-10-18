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Стадион: Audi Field
1:0
Конец матча
1:0
18' ГолРуни Уэйн
87' Желтая карточкаЗавалета Эрик
|
18'
1:0
87'
Состав команд
24
Хемид
Билл
14
Nick
DeLeon
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
3
Мур
Дрю
96
Ауро
Альваро
27
Liam
Fraser
11
Jon
Bakero
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Хемид Билл Вратарь
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 21 Christopher Durkin Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 9 Руни Уэйн Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Travis Worra Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 12 Kevin Ellis Защитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 29 Dane Kelly
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 96 Ауро Альваро Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 11 Jon Bakero Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 14 Jay Chapman Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 20 Ayo Akinola
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас М
- 07.10.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 30.09.2018 Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт М
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
Торонто (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.10.2018 Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.09.2018 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.10.2016 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.07.2016 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 17.04.2016 Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС
- 28.06.2015 Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.06.2015 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 31.07.2014 Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС
- 06.07.2014 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 23.03.2014 Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 28.09.2013 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 25.08.2013 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
- 16.06.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 06.10.2012 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.05.2012 Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС
- 06.05.2012 Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.08.2011 Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС
- 17.04.2011 Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.10.2010 Ди Си Юнайтед 2:3 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|32
|13
|9
|10
|57 - 47
|48
|6.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|47 - 51
|38
|9.
|Торонто
|32
|9
|6
|17
|55 - 61
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|32
|7
|4
|21
|41 - 72
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
80'
Торонто делает замену. Хагглунд Ник уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
74'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Сегура Улисес выходит на его замену.
69'
Торонто делает замену. Jon Bakero уходит с поля, а Ayo Akinola выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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