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Стадион:
Ди Си Юнайтед
1:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
18' Гол
Руни Уэйн
87' Желтая карточка
Завалета Эрик
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
80'
Торонто делает замену. Хагглунд Ник уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
74'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Сегура Улисес выходит на его замену.
69'
Торонто делает замену. Jon Bakero уходит с поля, а Ayo Akinola выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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