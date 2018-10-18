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Стадион:
Орландо Сити
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
3' Гол
Родригес Виктор II
0:2
13' Гол
Handwalla Bwana
1:2
57' Гол
Dominic Dwyer
78' Желтая карточка
Делем Жорди
90' Желтая карточка
Аскуэс Карлос
90' Желтая карточка
Alex Roldan
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Alex Roldan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Аскуэс Карлос получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Jordan McCrary выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Делем Жорди получил желтую карточку от судьи
76'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.
61'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
58'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Handwalla Bwana бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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