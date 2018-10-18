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Стадион: Orlando City Stadium
1:2
Конец матча
0:1
3' ГолРодригес Виктор II
0:2
13' ГолHandwalla Bwana
1:2
57' ГолDominic Dwyer
78' Желтая карточкаДелем Жорди
90' Желтая карточкаАскуэс Карлос
90' Желтая карточкаAlex Roldan
|
3'
0:1
13'
0:2
57'
1:2
78'
90'
90'
Состав команд
99
Adam
Grinwis
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
21
Делем
Жорди
17
Брюин
Уилл
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Adam Grinwis Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 26 Аскуэс Карлос Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 28 Шулер Крис Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 8 Tony Rocha Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- 15 Cameron Lindley
- Главный тренер: James O'Connor
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- 23 Henry Wingo
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 14.10.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити М
- 07.10.2018 Даллас 2:0 Орландо Сити М
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|32
|13
|9
|10
|57 - 47
|48
|6.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|47 - 51
|38
|9.
|Торонто
|32
|9
|6
|17
|55 - 61
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|32
|7
|4
|21
|41 - 72
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Alex Roldan получил желтую карточку от судьи
90'
Аскуэс Карлос получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Jordan McCrary выходит на его замену.
78'
Делем Жорди получил желтую карточку от судьи
76'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.
61'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
58'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Handwalla Bwana бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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