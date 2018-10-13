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Стадион:
Лос-Анджелес
4:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
19' Желтая карточка
Данило Силва
0:1
33' Гол
Mauro Manotas
35' Желтая карточка
Lee Nguyen
44' Желтая карточка
Tyler Deric
1:1
44' Пенальти
Вела Карлос
45' Желтая карточка
Серен Дарвин
2:1
53' Гол
Диоманде Адама
3:1
58' Гол
Walker Zimmerman
4:1
78' Гол
Вела Карлос
4:2
80' Гол
Andrew Wenger
90'+4
Второй тайм
90'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Joshua Perez выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
89'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
85'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Eric Bird выходит на его замену.
82'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Andrew Wenger бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
71'
Хьюстон Динамо делает замену. Memo Rodriguez уходит с поля, а Andrew Wenger выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Los Angeles FC забивает с точки!
Желтая карточка
44'
Тайлер Дерич получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Данило Силва получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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