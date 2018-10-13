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Стадион: Banc of California Stadium
4:2
Конец матча
19' Желтая карточкаДанило Силва
0:1
33' ГолMauro Manotas
35' Желтая карточкаLee Nguyen
44' Желтая карточкаTyler Deric
1:1
44' ПенальтиВела Карлос
45' Желтая карточкаСерен Дарвин
2:1
53' ГолДиоманде Адама
3:1
58' ГолWalker Zimmerman
4:1
78' ГолВела Карлос
4:2
80' ГолAndrew Wenger
|
19'
33'
0:1
35'
44'
44'
1:1
45'
53'
2:1
58'
3:1
78'
4:1
80'
4:2
Состав команд
24
Lee
Nguyen
11
Aaron
Kovar
10
Вела
Карлос
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 6 Данило Силва Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 18 Joshua Perez
- 12 Christian Ramirez II
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 14 Лундквист Адам Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 30 Conor Donovan
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|31
|15
|5
|11
|45 - 33
|50
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Joshua Perez выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
89'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
85'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Eric Bird выходит на его замену.
82'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Andrew Wenger бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
71'
Хьюстон Динамо делает замену. Memo Rodriguez уходит с поля, а Andrew Wenger выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Los Angeles FC забивает с точки!
44'
Тайлер Дерич получил желтую карточку от судьи
35'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
19'
Данило Силва получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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