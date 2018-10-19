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Стадион: Куперс
1:1
Конец матча
27' Желтая карточкаВан дер Линден Йоп
40' Желтая карточкаRyan Strain
42' Желтая карточкаМайкл Зулло
1:0
45' ГолГеллоуэй Скотт
52' Желтая карточкаБрилланте Джошуа
60' Желтая карточкаГрант Риан
1:1
78' ГолЛе Фондре Адам
|
40'
42'
45'
1:0
52'
60'
78'
1:1
Состав команд
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
31
Боланд
Мирко
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
23
Грант
Риан
22
Де
Йонг
Сим
14
Броск
Алекс
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 6 Vince Lia Полузащитник
- 4 Ryan Strain Полузащитник
- 31 Боланд Мирко Полузащитник
- 11 Гудвин Крейг Полузащитник
- 26 Халлоран Бен Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Taylor Regan Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 10 Ken Ilsoe
- 32 Carlo Armiento
- 30 Isaac Richards
- Главный тренер: Guillermo Amor
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 23 Грант Риан Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 22 Де Йонг Сим Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Нападающий
- 9 Ле Фондре Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 24 Cameron Devlin
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.10.2018 Бентлей Гринз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 26.09.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 29.08.2018 Лайонз 0:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Эйвондэйл Хейтс 2:4 Сидней КФ
- 21.08.2018 Кейрнс 1:2 Сидней КФ
- 01.08.2018 Рокдейл Сити Санс 2:4 Сидней КФ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.04.2018 Сидней 0:0 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сидней: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней Эй-Лига
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней Эй-Лига
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 20.01.2017 Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2016 Аделаида Юнайтед 0:4 Сидней Эй-Лига
- 26.11.2016 Сидней 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 02.04.2016 Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2016 Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней Эй-Лига
- 11.12.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней Эй-Лига
- 26.08.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней Кубок ФФА
- 09.05.2015 Сидней 4:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.04.2015 Сидней 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2014 Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 21.03.2014 Аделаида Юнайтед 3:1 Сидней Эй-Лига
- 08.02.2014 Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 03.01.2014 Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней Эй-Лига
- 16.02.2013 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.12.2012 Аделаида Юнайтед 3:0 Сидней Эй-Лига
- 23.11.2012 Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Локолингой Чарльз выходит на его замену.
82'
Аделаида Юнайтед делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
60'
Грант Риан получил желтую карточку от судьи
52'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Геллоуэй Скотт бьет в цель!
42'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
40'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
27'
Ван дер Линден Йоп получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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