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Стадион:
Аделаида Юнайтед
1:1
Конец матча
Сидней
0'
27' Желтая карточка
Ван дер Линден Йоп
40' Желтая карточка
Ryan Strain
42' Желтая карточка
Майкл Зулло
1:0
45' Гол
Геллоуэй Скотт
52' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
60' Желтая карточка
Грант Риан
1:1
78' Гол
Ле Фондре Адам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Локолингой Чарльз выходит на его замену.
82'
Аделаида Юнайтед делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Грант Риан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Геллоуэй Скотт бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Ван дер Линден Йоп получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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