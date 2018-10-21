Стадион: Воркерс
0:0
Первый тайм: 40'
Первый тайм
40'
39'
39'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
39'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
38'
Межеевски Адриан мяч отрикошетил от ворот
38'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
38'
Пяо Чэн ошибается в защите.
38'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
38'
Какой промах! Tiancheng Tan имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
37'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
37'
Пяо Чэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Zhiyu Yan пострадал.
36'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Межеевски Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
33'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
32'
ШАНС! Сориано Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
32'
Аугусто Ренато разрезает оборону соперника отличным пасом
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Чао Хэ наказан за толчок Taijan Jin
30'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай направляет мяч в штрафную площадку, но Го Цюаньбо выбегает и ловит мяч
30'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
29'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
28'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Фан Ксяодонг
28'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
28'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань.
28'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Long Tan
28'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
27'
26'
26'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
26'
26'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
26'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Yake Wu из команды Чанчунь Ятай.
25'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
24'
Li Zhang задерживает мяч рукой
24'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
23'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Yake Wu
23'
23'
23'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
23'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
22'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
20'
Дабао Юй нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
18'
18'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Юй Ян
17'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Штрафной исполнил Виера Хонатан, после его удара Yake Wu сделал классный сейв. Угловой
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Пяо Чэн нарушает правила. Межеевски Адриан пострадал
14'
Zhe Jiang наказан за толчок Аугусто Ренато
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай толкнул локтем оппонента. Это Юй Ян заработал фол
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
10'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
8'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
8'
Плохо сыграл Юй Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
7'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
7'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Виера Хонатан мяча так и не получил
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
6'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Zhiyu Yan
5'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
3'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Чанчунь Ятай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация