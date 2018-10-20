  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
3:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
14' Желтая карточка
Елавич Никица
1:0
42' Гол
Longchang Lin
2:0
55' Гол
Hao Liu
3:0
80' Гол
Боли Кевин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Риаскос Дувьер пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чжао Хэцзин
94'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
93'
Далянь Ифан контролирует мяч.
92'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
92'
ШАНС! Mengqi Zhang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чжао Хэцзин
91'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Jun Wang
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
89'
Bo Sun не смог попасть в створ ударом издали
89'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
88'
Далянь Ифан контролирует мяч.
87'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
Офсайд
86'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан в офсайде
85'
Далянь Ифан контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
84'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
84'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
83'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
83'
Далянь Ифан контролирует мяч.
82'
Далянь Ифан контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Hao Liu уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
81'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
81'
Далянь Ифан контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Боли Кевин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Янг Шенпинг наказан за толчок Елавич Никица
78'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
77'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
77'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
77'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
76'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
75'
Junlin Min наказан за толчок Pengfei Shan
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
74'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
74'
Шанс! Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
73'
Хороший удар издали нанес Чжао Хэцзин, но отличный сейв сделал Чжан Чонг. Угловой.
73'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Junlin Min
72'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
72'
Тактическая замена. Мушекви Няша уходит с поля и его заменяет Риаскос Дувьер
71'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Далянь Ифан контролирует мяч.
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Далянь Ифан контролирует мяч.
68'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
67'
Шанс! Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
67'
Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
67'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Жоу Тинг уходит с поля и его заменяет Ming'an Cui
65'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Pengfei Shan
63'
Далянь Ифан контролирует мяч.
63'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
62'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
62'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
61'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
59'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Далянь Ифан контролирует мяч.
58'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
57'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
55'
ГОЛ! Легко закончил атаку Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн, забив в пустые ворота!
55'
Чжан Чонг не дал случится голу! Елавич Никица должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
55'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
55'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
55'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
54'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
53'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
52'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
51'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
51'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
50'
Гайтан Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
50'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
49'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
49'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
48'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
48'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
47'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
48'
Bubacarr Trawally мяч отрикошетил от ворот
48'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
48'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
48'
Hao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
47'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
42'
Kaimu Zheng сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн забил гол! Легко это для такого игрока, как Longchang Lin
42'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
42'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Bo Sun
41'
Шанс! Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
40'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
38'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Junlin Min грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
Фол, нарушение
37'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Елавич Никица оказался на газоне.
36'
Далянь Ифан контролирует мяч.
36'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
35'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Qiang Jin выходит на поле.
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
30'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чжао Хэцзин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
27'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
24'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
23'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
23'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
23'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
21'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Елавич Никица задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Далянь Ифан контролирует мяч.
20'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Далянь Ифан контролирует мяч.
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
16'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
14'
Рефери не любит споров - именно за это Елавич Никица сейчас получил желтую
13'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Hao Liu наказан за толчок Ксин Шенг
12'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хорошую попытку сделал Junlin Min. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
11'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Фол, нарушение
10'
Чжу Сяоган наказан за толчок Елавич Никица
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
9'
Шанс! Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
9'
Hao Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Hao Liu
8'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
8'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
7'
Далянь Ифан контролирует мяч.
7'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
7'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Далянь Ифан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
5'
Какой промах! Жоу Тинг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
4'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
4'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
3'
Назначен штрафной. Пострадал Жоу Тинг, его свалил Елавич Никица.
2'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
2'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
2'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Касаткина Дарья 1 Жабер Онс
Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация