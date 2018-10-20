Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
3:0
Конец матча
14' Желтая карточкаЕлавич Никица
1:0
42' ГолLongchang Lin
2:0
55' ГолHao Liu
3:0
80' ГолБоли Кевин
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Риаскос Дувьер пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
94'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чжао Хэцзин
94'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
93'
92'
92'
ШАНС! Mengqi Zhang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чжао Хэцзин
91'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Jun Wang
90'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
89'
Bo Sun не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
Судья сигнализирует, что Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
88'
87'
87'
86'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
86'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан в офсайде
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
84'
84'
84'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
83'
82'
82'
Тактическая замена. Hao Liu уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Боли Кевин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Янг Шенпинг наказан за толчок Елавич Никица
78'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
77'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
77'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
76'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Junlin Min наказан за толчок Pengfei Shan
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
74'
74'
Шанс! Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
74'
73'
Хороший удар издали нанес Чжао Хэцзин, но отличный сейв сделал Чжан Чонг. Угловой.
73'
73'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Junlin Min
72'
72'
Тактическая замена. Мушекви Няша уходит с поля и его заменяет Риаскос Дувьер
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
67'
67'
Шанс! Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
67'
Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Тактическая замена. Жоу Тинг уходит с поля и его заменяет Ming'an Cui
65'
65'
Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Pengfei Shan
63'
63'
63'
62'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
60'
59'
59'
58'
58'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
57'
57'
55'
ГОЛ! Легко закончил атаку Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн, забив в пустые ворота!
55'
Чжан Чонг не дал случится голу! Елавич Никица должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
55'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
55'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
54'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
53'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
52'
52'
52'
51'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
50'
Гайтан Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
50'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
48'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
48'
48'
47'
47'
47'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
48'
Bubacarr Trawally мяч отрикошетил от ворот
48'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
48'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
48'
Hao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
47'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
42'
Kaimu Zheng сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн забил гол! Легко это для такого игрока, как Longchang Lin
42'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
42'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
41'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Bo Sun
41'
Шанс! Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
40'
39'
39'
39'
38'
37'
Безумный фол. Junlin Min грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
37'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Елавич Никица оказался на газоне.
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
34'
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
28'
28'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чжао Хэцзин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
27'
27'
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
24'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
23'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
23'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
21'
21'
Елавич Никица задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
20'
19'
19'
18'
18'
18'
18'
Матч возобновлен
17'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Рефери не любит споров - именно за это Елавич Никица сейчас получил желтую
13'
13'
Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Матч возобновлен
12'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хорошую попытку сделал Junlin Min. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
11'
11'
10'
Чжу Сяоган наказан за толчок Елавич Никица
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
9'
Шанс! Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
9'
Hao Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Hao Liu
8'
8'
7'
7'
7'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
Какой промах! Жоу Тинг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
4'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
4'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Назначен штрафной. Пострадал Жоу Тинг, его свалил Елавич Никица.
2'
2'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
2'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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