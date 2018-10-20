Стадион: Тианхе
6:1
Конец матча
1:0
5' ГолЛун Чжэн
2:0
18' Гол в свои воротаWeihui Rao
36' Желтая карточкаXin Luo
3:0
60' ГолХанчао Ю
4:0
63' ГолЛун Чжэн
5:0
69' ГолПаулиньо Жозе
72' Желтая карточкаWeihui Rao
78' Желтая карточкаHouliang Wan
5:0
79' Не забитый пенальтиAlan VI
6:0
80' ГолAlan VI
6:0
90' Не забитый пенальтиМуканджо Бенжамин
6:1
90' ГолJian Liu
90' Желтая карточкаBaojie Zhu
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
95'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Головой пробил Лю Цзянь, но голкипер отбил его в поле!
94'
94'
Судье надоело, что Жу Баожие тянет время и он наказал его горчичником
94'
Матч возобновлен
93'
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
93'
92'
92'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Жанг Ченг Лин возвращается на поле.
91'
Жу Баожие сделал результативную передачу.
91'
ГОООООЛ - Лю Цзянь Бэйцзин Женьхэ забивает ударом головой
91'
90'
СЕЙВ! – Муканджо Бенжамин бьет пенальти, но вратарь спасает
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Гуанчжоу Эвергранд пробивает одиннадцатиметровый
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Лун Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Ченг Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Жанг Ченг Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Муканджо Бенжамин, обводя своих соперников
84'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
82'
82'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Xin Xu
80'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
79'
79'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
79'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Алан де Карвальо наносит удар в каркас ворот!
78'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи
78'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ привез своей команде пенальти за опасную игру против Жанг Вехжао.
77'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
76'
Тактическая замена. Makhete Diop уходит с поля и его заменяет Chu Wang
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Bin Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
74'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
72'
72'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Weihui Rao грубо играет против соперника. Пострадал Ханьвэнь Дэн
71'
Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
71'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
71'
71'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Паулиньо Жозе изменил счет на табло!
69'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
67'
67'
67'
66'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
66'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
66'
66'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Г О О О О Л Лун Чжэн закручивает штрафной в сетку! Великолепно
62'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лин Гао
62'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Отличный гол забил Ханчао Ю
60'
Чжи Чжэн сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
59'
59'
59'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Makhete Diop задерживает мяч рукой
58'
Аугусто Фернандес делает длинную передачу вперед
58'
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
57'
56'
56'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
54'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
54'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
53'
53'
53'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
52'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
52'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
51'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
49'
Makhete Diop нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
49'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
48'
48'
Хорошую попытку сделал Алан де Карвальо. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
46'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Nizamdin Ependi нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Отличные скиллы показывает Nizamdin Ependi, обводя своих соперников
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
48'
48'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
48'
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
44'
Аугусто Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
44'
Лун Чжэн мяч отрикошетил от ворот
44'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
43'
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Xin Luo возвращается на поле.
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
39'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
38'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
37'
37'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
Чжи Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
36'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
34'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
32'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
32'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
32'
32'
Makhete Diop нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
31'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
29'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
29'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
29'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
29'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
27'
27'
Отличные скиллы показывает Ханьвэнь Дэн, обводя своих соперников
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лин Гао
23'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
23'
23'
22'
22'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
21'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
21'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Жу Баожие нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
20'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
18'
Г О О О О Л - Weihui Rao уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
18'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Гуанчжоу Эвергранд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
16'
Bin Yu задерживает мяч рукой
15'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Makhete Diop
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
14'
14'
13'
Паулиньо Жозе делает длинную передачу вперед
13'
12'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Makhete Diop наказан за толчок Жанг Ченг Лин
12'
11'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
9'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
9'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
8'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
7'
7'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Паулиньо Жозе сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Лун Чжэн Гуанчжоу Эвергранд забивает ударом головой
5'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
5'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
5'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
3'
2'
2'
2'
Жу Баожие нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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