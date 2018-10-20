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  5. Суперлига
Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
6:1
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
1:0
5' Гол
Лун Чжэн
2:0
18' Гол в свои ворота
Weihui Rao
36' Желтая карточка
Xin Luo
3:0
60' Гол
Ханчао Ю
4:0
63' Гол
Лун Чжэн
5:0
69' Гол
Паулиньо Жозе
72' Желтая карточка
Weihui Rao
78' Желтая карточка
Houliang Wan
5:0
79' Не забитый пенальти
Alan VI
6:0
80' Гол
Alan VI
6:0
90' Не забитый пенальти
Муканджо Бенжамин
6:1
90' Гол
Jian Liu
90' Желтая карточка
Baojie Zhu
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
95'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
95'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Головой пробил Лю Цзянь, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
94'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Жу Баожие тянет время и он наказал его горчичником
94'
Матч возобновлен
93'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
93'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
92'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
92'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
Травма, повреждение
92'
Жанг Ченг Лин возвращается на поле.
91'
Жу Баожие сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГОООООЛ - Лю Цзянь Бэйцзин Женьхэ забивает ударом головой
Угловой
91'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
Описание гола
90'
СЕЙВ! – Муканджо Бенжамин бьет пенальти, но вратарь спасает
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Гуанчжоу Эвергранд пробивает одиннадцатиметровый
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Лун Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
86'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Ченг Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Жанг Ченг Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Муканджо Бенжамин, обводя своих соперников
84'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Xin Xu
80'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
80'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
79'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
Описание гола
79'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Алан де Карвальо наносит удар в каркас ворот!
Желтая карточка
78'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ привез своей команде пенальти за опасную игру против Жанг Вехжао.
77'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Makhete Diop уходит с поля и его заменяет Chu Wang
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Bin Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
74'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
73'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Желтая карточка
72'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Weihui Rao грубо играет против соперника. Пострадал Ханьвэнь Дэн
71'
Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
71'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Паулиньо Жозе изменил счет на табло!
69'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
67'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
67'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
66'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
66'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
66'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
65'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Описание гола
63'
Г О О О О Л Лун Чжэн закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лин Гао
62'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Отличный гол забил Ханчао Ю
60'
Чжи Чжэн сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
59'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
59'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Makhete Diop задерживает мяч рукой
58'
Аугусто Фернандес делает длинную передачу вперед
58'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
57'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
56'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
55'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
54'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
53'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
53'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
52'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
52'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
51'
Сюэпэн Ли нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
51'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
50'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Makhete Diop нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
48'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Хорошую попытку сделал Алан де Карвальо. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
47'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
46'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Nizamdin Ependi нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Отличные скиллы показывает Nizamdin Ependi, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
48'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
48'
Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
45'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
44'
Аугусто Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
44'
Лун Чжэн мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
43'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Xin Luo получил травму и заменен. Лю Цзянь выходит на поле.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
41'
Xin Luo возвращается на поле.
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
39'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
38'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
37'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
Чжи Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
Желтая карточка
36'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Xin Luo.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
34'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
32'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
32'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
32'
Makhete Diop нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
31'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Лун Чжэн сделал результативную передачу.
Офсайд
29'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Описание гола
29'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
29'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
27'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Отличные скиллы показывает Ханьвэнь Дэн, обводя своих соперников
25'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
24'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лин Гао
Офсайд
23'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
23'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
22'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
21'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
21'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
20'
Жу Баожие нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
20'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
19'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Weihui Rao уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
18'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Гуанчжоу Эвергранд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
16'
Bin Yu задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
15'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Makhete Diop
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
13'
Паулиньо Жозе делает длинную передачу вперед
13'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
12'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Makhete Diop наказан за толчок Жанг Ченг Лин
Угловой
12'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
11'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
9'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
9'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
9'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
9'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
8'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
7'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
7'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Bin Yu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
7'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Паулиньо Жозе сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Лун Чжэн Гуанчжоу Эвергранд забивает ударом головой
5'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
5'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
2'
Жу Баожие нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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