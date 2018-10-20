Стадион: Хонгкоу
1:1
Конец матча
0:1
49' ГолXu Yang I
1:1
52' ГолЦао Юньдин
68' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
81' Желтая карточкаВон Гвон Ген
89' Желтая карточкаJianrong Zhu
90' Желтая карточкаЮнпо Ван
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
94'
Шанс! Yue Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
94'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Юнпо Ван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Гуарин Фредди оказался на газоне.
92'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
92'
Гуарин Фредди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Юнпо Ван пробил со штрафного прямо в стенку
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yue Liu
91'
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
89'
Jianrong Zhu получил желтую карточку от судьи
89'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Лу Чжан пострадал.
89'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
87'
Yiming Liu наказан за толчок Ба Демба
87'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Шанс! Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
86'
86'
85'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Yue Liu
85'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
84'
83'
83'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
82'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Вон Гвон Ген получил желтую карточку от судьи
81'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Ба Демба
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
80'
79'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа совершает фол
79'
Jiajun Bai нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Тактическая замена. Хайо Ронг уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
78'
Dalun Zheng предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
76'
Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
75'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
75'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
74'
Морено Джованни ошибается в защите.
73'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
73'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
69'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Aidi Fulang Xisi получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
68'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает фол
67'
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
65'
Xiuwei Zhang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
65'
64'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Вон Гвон Ген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Peng Li задерживает мяч рукой
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
62'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
61'
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Морено Джованни пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
58'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
57'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
57'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
56'
56'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
56'
Отличные скиллы показывает Ба Демба, обводя своих соперников
56'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
56'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
55'
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
53'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
52'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
52'
ГОЛ! - Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Цао Юньдин и Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа.
52'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
51'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Янг Ксу Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
49'
48'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
48'
Jiajun Bai возвращается на поле.
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
48'
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Bai получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
46'
Вон Гвон Ген нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
46'
Ли Шуай из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличный сейв!
46'
Yiming Liu нанес удар головой, но Ли Шуай перевел мяч на угловой!
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
45'
Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
44'
44'
Цао Юньдин наказан за толчок Yiming Liu
42'
42'
Какой промах! Peng Li имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
42'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
41'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Юнпо Ван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Кэ Сунь
38'
38'
Вон Гвон Ген делает длинную передачу вперед
38'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
37'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
36'
36'
Морено Джованни делает скидку назад вдоль ворот
36'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Матч возобновлен
33'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
32'
Опасность предотвращена - Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа вступил в отбор удачно
32'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Юнпо Ван мяча так и не получил
31'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
30'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
30'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
28'
Судья сигнализирует, что Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ба Демба
28'
27'
27'
27'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
26'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хайо Ронг
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
23'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
22'
22'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
22'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
22'
22'
21'
Aidi Fulang Xisi нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
21'
21'
21'
20'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
19'
Цао Юньдин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
18'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Xiuwei Zhang нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
Ба Демба не смог попасть в створ ударом издали
15'
14'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
14'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
14'
Xiuwei Zhang мяч отрикошетил от ворот
14'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
13'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Ба Демба
13'
Плохо сыграл Shilin Sun - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
12'
11'
11'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
10'
Пато Алешандре наказан за толчок Хайо Ронг
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Морено Джованни нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
9'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
8'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Янг Ксу возвращается на поле.
7'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
5'
Aidi Fulang Xisi ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
4'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
Судья сигнализирует, что Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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