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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:1
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
49' Гол
Xu Yang I
1:1
52' Гол
Цао Юньдин
68' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
81' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
89' Желтая карточка
Jianrong Zhu
90' Желтая карточка
Юнпо Ван
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
94'
Шанс! Yue Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
94'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Юнпо Ван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Гуарин Фредди оказался на газоне.
Угловой
92'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
92'
Гуарин Фредди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Юнпо Ван пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Yue Liu
91'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
Желтая карточка
89'
Jianrong Zhu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Лу Чжан пострадал.
89'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
87'
Yiming Liu наказан за толчок Ба Демба
87'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Шанс! Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
86'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
86'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Yue Liu
Фол, нарушение
85'
Янг Ксу нарушает правила. Peng Li пострадал
85'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
84'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
83'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
82'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
81'
Вон Гвон Ген получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Ба Демба
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
80'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа совершает фол
79'
Jiajun Bai нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Тактическая замена. Хайо Ронг уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
78'
Dalun Zheng предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
76'
Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали
76'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
75'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
75'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
74'
Морено Джованни ошибается в защите.
73'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
73'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
69'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Aidi Fulang Xisi получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
68'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает фол
67'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
65'
Xiuwei Zhang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
64'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Вон Гвон Ген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Peng Li задерживает мяч рукой
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
62'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Морено Джованни пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
59'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
58'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
57'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
57'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
57'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
56'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Офсайд
56'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
56'
Отличные скиллы показывает Ба Демба, обводя своих соперников
56'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
55'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Офсайд
53'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
52'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОЛ! - Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Цао Юньдин и Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа.
52'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
51'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
51'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Янг Ксу Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
49'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
47'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Травма, повреждение
48'
Jiajun Bai возвращается на поле.
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Bai получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
46'
Вон Гвон Ген нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
46'
Ли Шуай из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличный сейв!
46'
Yiming Liu нанес удар головой, но Ли Шуай перевел мяч на угловой!
Угловой
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
45'
Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
44'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Цао Юньдин наказан за толчок Yiming Liu
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
42'
Какой промах! Peng Li имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
42'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
41'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Юнпо Ван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Кэ Сунь
38'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
38'
Янг Ксу нанес удар, мяч был парирован, но Ли Шуай не удержал его в руках.
38'
Вон Гвон Ген делает длинную передачу вперед
38'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
37'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
36'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Морено Джованни делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Опасность предотвращена - Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа вступил в отбор удачно
32'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Юнпо Ван мяча так и не получил
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
30'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
30'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ба Демба
28'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
27'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
26'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
25'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хайо Ронг
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Юнпо Ван пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
24'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
23'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
22'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
22'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
22'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
22'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
21'
Aidi Fulang Xisi нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
21'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
21'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
20'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
19'
Цао Юньдин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Xiuwei Zhang нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
15'
Ба Демба не смог попасть в створ ударом издали
15'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
14'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
14'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
14'
Xiuwei Zhang мяч отрикошетил от ворот
14'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Ба Демба
13'
Плохо сыграл Shilin Sun - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
12'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
11'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
11'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Пато Алешандре наказан за толчок Хайо Ронг
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Морено Джованни нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
9'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
8'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
7'
Янг Ксу возвращается на поле.
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
5'
Aidi Fulang Xisi ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
4'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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